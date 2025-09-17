19∼20일 성수동서 ‘서울청년주간 팝업스토어’

대기업 현직자 멘토링 등 진행
서울시는 ‘청년의 날’을 맞아 19일부터 30일까지 청년성장특별시를 주제로 ‘서울청년주간’ 행사를 개최한다고 16일 밝혔다. 성동구 성수동을 중심으로 서울 전역에서 청년의 성장과 도약을 주제로 한 다양한 프로그램이 열린다.
기념식은 ‘청년의 날’인 20일 오전 11시 15분 성수동 AP AGAIN에서 열린다. ‘청년 성장 특별시’를 콘셉트로 마련된 기념식에는 오세훈 서울시장이 참석해 정책을 통해 성장한 서울 청년들을 격려하고, 청년이 도전하고 성장할 수 있는 도시로 계속 나아가겠다는 정책 비전을 제시할 예정이다. 기념식 후에는 청년 쿡 비즈니스센터 입주 기업 대표들이 직접 들려주는 창업·성장 스토리 특강이 이어진다.
이달 19∼20일에는 성동구 성수일로33에서 청년정책 박람회와 체험 프로그램을 한자리에서 즐길 수 있는 ‘서울청년주간 팝업스토어’가 운영된다. 팝업스토어에서는 삼성전자·LG유플러스·SK하이닉스 등 기업 현직자에게 취업 노하우를 배우는 소그룹 멘토링 프로그램 ‘커리어 부트캠프’와 재무 전문가의 원포인트 상담 ‘서울 영테크’도 진행된다. 청년 맞춤형 금융 상담 프로그램인 ‘서울 영테크’에서는 전문가의 원포인트 재무 컨설팅을 통해 합리적인 재테크 방법을 배울 수 있다.
