AI-확장현실과 만난 엔터 산업 미래 보러 오세요

19∼21일 ‘엔터테크 서울 2025’
서울시가 K콘텐츠와 첨단기술을 결합한 미래형 콘텐츠 축제를 연다.
시는 11일 “19일부터 21일까지 3일간 동대문디자인플라자(DDP)에서 ‘엔터테크 서울 2025’를 개최한다”고 밝혔다. 이번 행사에는 시민 4만 명과 콘텐츠·기술 기업 120여 곳이 참여한다.
‘엔터테크’는 엔터테인먼트와 기술(테크)의 합성어다. 음악·게임·미디어 등 대중문화 콘텐츠에 확장현실(XR), 인공지능(AI), 메타버스 등 디지털 기술을 접목해 새로운 경험을 제공하는 신산업 영역을 뜻한다.
서울시는 이번 행사를 단순 전시·공연을 넘어 엔터테크 산업의 성장 전략을 제시하고 산업 생태계를 활성화하는 계기로 삼겠다는 구상이다.
행사 기간에는 실감미디어 전시, 가상현실(VR) 공연 체험, 전문가 포럼 등 다양한 프로그램이 운영된다.
개막식에서는 ‘K-엔터테크 콘텐츠의 글로벌 확산 전략’을 주제로 최용호 갤럭시코퍼레이션 대표가 기조연설을 한다. 최 대표는 AI·메타버스 등 기술 융합을 통해 K콘텐츠가 세계 시장으로 확장할 전략을 공유할 예정이다.
마지막 날인 21일에는 청소년·장애인 대상 아마추어 e스포츠 대회 ‘서울컵’ 결승전이 열린다. 청소년은 전략 슈팅게임 ‘발로란트’, 장애인은 축구 e스포츠 ‘FC온라인’ 종목에 참가해 최종 우승팀을 가리고, 서울시장이 우승팀에 상장과 상금을 수여한다.
오승준 기자 ohmygod@donga.com
