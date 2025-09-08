구독자 144만 유튜버 ‘대도서관’, 자택서 숨진채 발견

평소 심장 통증 호소… 부검 예정
144만 명의 구독자를 보유한 인기 유튜버 ‘대도서관’ 나동현 씨(47·사진)가 숨진 채 발견됐다. 나 씨는 세이클럽, 아프리카TV 등 초창기 인터넷 방송 플랫폼에서 활동하며 이름을 알린 ‘1세대 인터넷 방송인’으로, 유튜브가 본격적으로 확산되기 이전부터 온라인 콘텐츠 시장을 개척한 인물로 꼽힌다.
서울 광진경찰서에 따르면 나 씨는 6일 오전 8시 40분경 서울 광진구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 “지인이 ‘약속된 시간에 나타나지 않고 연락이 닿지 않는다’며 신고했고, 출동한 경찰이 자택을 확인한 결과 이미 숨져 있었다”고 전했다. 현장에서는 유서가 발견되지 않았으며 외부 침입 흔적 등 타살 혐의점도 없었다.
나 씨는 생전 방송과 인터뷰 등을 통해 심장 관련 통증을 호소해 왔다. 경찰은 이 점을 고려해 지병으로 인한 사망 가능성에도 무게를 두고 정확한 사망 원인을 확인하기 위해 부검을 할 예정이다.
