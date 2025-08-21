부산 ‘글로벌 해양 허브도시 추진위’ 구성

부산시는 해양 경제 분야 의제를 발굴하고 주요 정책 동력을 확보할 ‘글로벌 해양 허브 도시 추진위원회’를 구성한다고 20일 밝혔다.
시에 따르면 추진위는 동북아 해양수도 비전 선포 25주년과 부산항 개항 150주년을 기념하고, 해양수산부 이전 등을 계기로 부산이 글로벌 해양 허브 도시로 도약하는 것을 목표로 운영된다.
이를 위해 지역 산업계, 해양 클러스터 연구기관, 해양 금융, 대학, 언론, 시민단체 등 60여 개 기관과 단체가 참여한다. 분야별 분과위원회를 구성해 해양 신산업을 선도할 다양한 의제를 발굴하고, 정책 논의를 위한 운영위원회와 정책협의회도 함께 꾸린다.
또 부산시가 수립 중인 ‘글로벌 해양 허브 도시 비전 전략’을 보다 구체화하고, 대정부 건의 등 정부와의 소통 채널 역할도 맡을 계획이다. 앞서 지난해 출범한 해양 싱크탱크 정책 협력 네트워크와 북극항로 개척 전담 조직의 컨트롤타워 기능도 함께 수행한다.
박형준 부산시장은 “추진위는 해양수도 부산을 만들기 위해 지역 역량을 한데 모으는 역할을 하게 될 것”이라며 “부산 시민 모두가 정책의 수혜자이자 기획자로 참여하는 민관 협력 사례가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
강성명 기자 smkang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0