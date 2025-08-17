마포구 창전동 아파트 화재…2명 사망·13명 부상

14층 세대서 발생…거주자 2명 숨져
서울 마포구 창전동 한 아파트에서 화재가 발생해 15명의 인명피해가 발생했다.
주민 89명 대피…2시간여 만에 완진
17일 소방당국은 이날 오전 마포 창전동 한 아파트 화재로 사망 2명, 부상 13명의 인명 피해가 발생했다고 밝혔다. 부상자 중에는 중상자도 포함됐다. 불은 모두 진화됐다.
아파트 거주민 대부분이 화재 이후 탈출했고 주민 89명은 소방당국 도움으로 대피를 완료했다.
현재 소방당국을 포함해 마포구청과 경찰, 한국전력 등 유관 기관 총 252명이 출동해 현장 구조 활동을 펼치고 있다.
마포구청은 이재민을 대상으로 숙소 마련 등의 추가적인 대응책을 마련 중이다.
화재 원인은 현재 조사 중으로 경찰과 합동으로 진행될 예정이다. 화재가 난 아파트 14층에서 불이 난 것으로 알려졌다.
소방당국 관계자는 “사망자 2명은 이 아파트 14층 거주자로 병원 이송 중 사망했다”며 “2명은 서로 가족관계로 추정되며 사망 원인을 밝히기 어렵다”고 했다. 이어 “14층은 거의 전소된 상태”라고 말했다.
