“돈 마음대로 쓰려고…” 설 연휴에 할머니 살해한 남매 기소

설 연휴에 70대 친할머니를 살해하고는 “할머니가 넘어져 다쳤다”고 신고했던 20대 손자와 함께 범행에 가담한 그의 친누나가 모두 재판에 넘겨졌다.부산지검 동부지청 형사 1부는 존속살해 혐의로 A 씨 남매를 구속기소 했다고 19일 밝혔다. 남동생인 A 씨는 설 연휴가 시작된 지난 2월 9일 오후 11시경 새해 인사를 핑계로 부산 남구에 위치한 70대 조모 C 씨 집에서 C 씨를 폭행하고 결국 숨지게 한 혐의를 받고 있다.당시 A 씨는 “할머니가 넘어져서 다쳤다”고 119에 신고했다. 하지만 경찰은 숨진 C 씨 몸에서 곳곳에 있는 멍 자국을 발견했고, 화장실 타일이 깨져있는 등 다툼의 흔적이 남아있는 것을 보고 A 씨를 수상하게 여겼다.이후 경찰은 A 씨를 수사하는 과정에서 친누나 B 씨가 범행에 공모한 정황을 확인했다. 이들 남매는 범행 전 전화를 주고받으며 범행 계획 등을 논의하고 당일에도 만났던 것으로 전해졌다.검찰은 “B 씨가 지적장애 2급인 남동생에게 증오를 부추겨 살해를 마음을 먹게 하고, 두 사람이 집 로드뷰 사진을 보며 사고사로 위장할 방법과 119 신고, 수사기관 대응 방안을 논의한 정황을 확인했다”고 설명했다.이들은 장애인 연금과 기초생활수급자 급여를 할머니가 관리하는 데 불만을 품고 ‘할머니가 돌아가시면 돈을 마음대로 쓸 수 있다’며 사고사로 위장할 방법을 여러 차례 논의했던 것으로 드러났다.송치훈 동아닷컴 기자 sch53@donga.com