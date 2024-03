광주지방법원의 모습. 뉴스1 DB

승진 청탁을 위한 뇌물을 주고 받은 현직 경정과 전직 경찰, 개인 사업가에 대해 검찰이 모두 실형을 구형했다.광주지법 형사7단독 김소연 부장판사는 19일 제3자뇌물교부 혐의로 기소된 전남경찰청 소속 A 경정(55)과 B 전 경정(52), 사업가 C 씨(48)에 대한 재판 심문을 종결했다.A 경정은 자신의 승진을 위해 지난 2021년 1월쯤 B 전 경정에게 3000만원을 건네고, B 전 경정을 이 돈을 C 씨에게, C 씨는 이를 문고리 브로커로 불리는 전직 경찰 D 씨에게 건넨 혐의로 기소됐다.피고인들은 모두 혐의를 인정했다.검찰은 A 경정에 대해 징역 2년, B 전 경정과 C 씨에 대해 각각 징역 1년6개월을 선고해달라고 재판부에 요청했다.재판부는 4월 25일 광주지법에서 이들에 대한 선고 공판을 열 예정이다.