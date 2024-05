“일 못한다” 선장이 선원 살해한뒤 바다에 유기

기사와 직접 관련 없는 자료사진 (게티이미지)

조업 중이던 새우잡이 선상에서 선원을 살해하고 바다에 버린 선장 등 2명이 구속됐다.목포해양경찰서는 살인·사체 유기 혐의를 받는 9t급 어선 선장 A 씨(40대·남)와 공범 선원 B 씨를 구속했다고 13일 밝혔다.A 씨는 지난달 30일 전남 신안군의 해상에서 선원 C 씨를 무차별 폭행해 숨지게 하고 이튿날 바다에 유기한 혐의를 받는다.두 사람은 무게가 있는 어구에 시신을 묶어 바다에 버린 것으로 전해졌다.A 씨는 지난 3월부터 C 씨가 ‘일을 못한다’는 이유로 각종 공구로 마구 때리거나 청소용 호스로 바닷물을 쏘는 등 가혹행위를 일삼은 것으로 드러났다.‘연락이 되지 않는다’는 C 씨 지인의 실종 신고를 받은 경찰은 해경에 공조를 요청했다.이 과정에서 A 씨 등은 “C 씨가 다른 포구에 먼저 내렸다”며 거짓 진술을 한 것으로 알려졌다.C 씨의 시신은 아직 발견되지 않았다.박태근 동아닷컴 기자 ptk@donga.com