국힘, 부산 북갑 단일화 관련 “여론 추이 살펴보고 있어”

국민의힘 최수진 원내수석대변인은 21일 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에서의 보수 진영 후보 단일화 가능성에 대해 “계속 여론 추이를 살펴보고 있고, 부산 의원들도 중지를 모으는 것으로 안다”고 밝혔다. 이 지역에는 더불어민주당 하정우 후보, 국민의힘 박민식 후보, 무소속 한동훈 후보가 출마한 가운데 박 후보와 한 후보의 보수 단일화 여부에 관심이 쏠리고 있다.
최 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 관련 질문을 받고 “당사자와 지도부가 결정할 사안”이라고 답했다.
그는 국민의힘 송언석 원내대표의 이날 부산 지역 선거 지원 유세가 북갑 판세를 염두에 둔 일정인지 묻는 말엔 “잘 모르겠다. 원내대표에게 직접 물어보라”면서도 “원내대표는 (지원) 요청이 오면 적극 달려가는 분이다. 북갑은 우리에게 중요한 요충지라 가시는 것 아닐까”라고 말했다.
국민의힘 장동혁 대표는 이날 충청권을 찾아 지지를 호소할 예정이다. 최 수석대변인은 장 대표와 송 원내대표의 일정이 다른 데 대해 “같이 다니면 시간상 말이 안 되고 무리다. 계속 전국을 누비셔야 한다”고 설명했다. 이어 “격전지, 힘을 보태야 하는 지역 위주로 두 분이 장소를 정한 것으로 알고 있다”고 부연했다.
최 수석대변인은 서울 판세에 대해선 “서울은 (여론)조사를 할 때마다 워낙 편차가 들쑥날쑥해서 저희도 이해가 잘 안 간다”고 했다.
전반적인 선거 판세를 묻는 말엔 “저희 당이 올라오고 있는 건 전반적으로 맞다고 생각한다. 지역마다 편차가 있다”고 답했다. 그러면서 “후보들이 열심히 뛰어야 하고 중앙당에서도 적극 지원하면서 공세나 정책에 대해 열심히 하겠다”고 했다.
이번 지방선거에서 목표로 하는 수치가 있는지 묻는 말엔 “다다익선”이라며 “보궐선거에도 많은 힘을 기울이고 있다. 기쁘게도 윤용근 (충남 공주-부여-청양) 후보의 지지율이 잘 나왔고, 저희가 국회의원 수를 늘리는 것도 중요한 목표”라고 밝혔다.
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