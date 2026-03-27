미즈시마 주한일본대사 “한일 협력 그 어느 때보다 중요”

미즈시마 고이치 주한 일본 대사는 27일 러시아와 북한의 군사 협력 등의 예시를 들며 한일 협력이 그 어느 때보다 중요하다고 강조했다.
미즈시마 대사는 이날 오전 서울 종로구 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 초청 토론회에서 “국제 정세로 일본 주변국인 중국의 외교 태도와 군사 동향, 또 북한의 핵·미사일 개발뿐 아니라 중동 정세의 악화, 러시아의 우크라이나 침공, 이에 따른 러시아와 북한의 군사 협력 진전 등 우려할 만한 움직임이 이어지고 있다”고 말했다.
이어 “국제사회의 다양한 과제에 파트너로서 협력해야 할 중요한 이웃인 일한 양국 관계의 중요성은 더욱 커지고 있다”며 “일한 양국은 협력해나가는 것이 필수 조건이라고 생각한다”라고 말했다.
미즈시마 대사는 주한대사 부임 전 주이스라엘 대사로 활동했다. 그는 중동 정세에 대해 “중동지역의 평화의 안정은 석유의 대부분을 중동지역에 의존하고 있는 일본도 그리고 한국도 마찬가지겠지만 뿐만 아니라 국제사회 전체에 있어서도 대단히 중요한 문제”라고 짚었다.
이어 “다양한 나라, 관계국들과 공존해 나가면서 저희도 가능한 일들을 해나가면서, 외교적 일들을 계속해 나가는 것이 중요하다”고 덧붙였다.
미즈시마 대사는 호르무즈 해협 폐쇄에 대해 “대단히 중요하고 중대한 문제라고 생각한다”며 “그 시기에 맞춰서 다카이치 총리와 트럼프 대통령이 만나는 날에 일본 포함한 6개국 정상이 항해 자유의 확보 그리고 호르무즈 해협 폐쇄에 대한 비난을 담은 성명을 발표한 바 있고 한국 정부도 거기에 참여한 것으로 알고 있다”고 말했다.
다만 한일 에너지 협력과 관련된 양국의 소통 여부에 대해 “현 시점에서는 구체적인 아이디어가 있는지는 알지 못한다”고 말했다. 그러면서 국제에너지기구(IEA) 비축유 방출 합의를 언급하며 “국제사회의 대응 노력을 환영한다”고 덧붙였다.
미즈시마 대사는 ‘셔틀 외교’와 관련해서는 “다카이치 총리 자신도 일본 정부도 대단히 중요하다고 생각하고 있다”고 말했다. 그러면서 “양국은 공통의 가치를 공유하는 뜻을 공유하는 국가이다. 이러한 양국이 자주 만나서 나쁠 것이 없다고 생각한다”며 “그래서 뭔가 만나서 정해야 하는 의제가 있지 않더라도 양국 정상간 만나서 의견 교환을 하는 것은 대단히 중요하다고 생각한다”고 말했다.
그는 지난해 지난해 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에서 한일 두 정상이 처음 만났는데 “당시 이재명 대통령이 다카이치 총리가 여러가지 취미를 가지고 있는 것 부럽게 생각한다고 말한 적이 있다”며 이를 반영해 다카이치 총리가 지난 1월 이 대통령의 방일 때 특별히 드럼 연주 일정을 준비한 일화를 소개하기도 했다.
미즈시마 대사는 일본 강제징용 피해자에 대한 ‘제3자 변제’ 방안에 관해서는 일본 민간 기업의 재단 기여 관련 논의는 없는 상황이라고 밝혔다.
다만 그는 일본의 경단련과 한경협이 서로 간 ‘일한(한일)미래파트너십기금’을 두고 있다고 언급했다. 미즈시마 대사는 “이는 서로간 미래를 위해서 여러가지 사업을 추진하자는 취지로 마련된 것으로 구체적으로는 고등학교 교사들이 상호 방문으로 교류하는 사업을 하거나 스타트업 관련 협력을 일한 간에 추진하고 이를 지원하는 일을 일본과 한국의 견제 단체가 하고 있는 것”이라고 말했다.
그러면서 “미래 세대를 위해 양국 경제계가 협력하는 것은 훌륭한 일이라고 생각하고 이것이 양국 국민의 이해를 심화시키고 다양한 과제를 해결해나가는데 있어서 해결로도 연결된다면 좋을 것 같다고 생각한다”고 말했다.
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