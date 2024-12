김어준 “암살조” 출처 어디?…美국무부 “그런 정보 아는 바 없어”

ⓒ뉴시스

친야 성향 방송인 김어준 씨가 윤석열 대통령 비상 계엄 선포 당시 암살조가 운영됐다는 제보를 우방국으로부터 받았다고 주장한 것에 대해 미국 국무부는 “아는바 없다”고 선을 그었다.매슈 밀러 미 국무부 대변인은 17일(현지시각) 미국 워싱턴DC 외신기자센터(FPC)에서 가진 브리핑에서 ‘암살조 운영 관련 정보를 미국이 김 씨에게 전달했냐?’는 취지의 질문을 받자 “나는 미국 정부로부터 그런 정보를 받은 적이 없다” (I‘m not aware of any such information coming from the United States government)고 답했다.그러면서 “그런 주장들은 한국 당국이 헌법과 법률에 따라 처리해야 할 사안”이라며 “법치에 기반한 민주주의는 독립적인 사법 메커니즘, 정치적 메커니즘으로 문제를 처리하는 것”이라고 덧붙였다.김 씨는 지난 13일 과학기술정보방송통신위원회 현안질의에 출석해 “제가 처음 받은 제보는 체포조가 온다는 것이 아니라 암살조가 가동된다는 것”이라고 주장했다. 정보 출처에 대해서는 “국내에 대사관이 있는 우방국”이라고 했다.김 씨는 제보 내용이 ‘△(계엄군에) 체포돼 이송되는 한동훈 전 대표를 사살한다. △조국 전 조국혁신당 대표, 양정철 전 민주연구원장, 김어준이 체포돼 호송되는 부대를 습격해 구출하는 시늉을 하다 도주한다. △특정 장소에 북한 군복을 매립한다. △일정 시점 후 군복을 발견해 북한의 소행으로 발표한다’는 것이라고 주장했다.