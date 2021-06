공군경찰,“블랙박스 있다” 진술 듣고도… 13일 뒤에야 “제출하라”

“국방장관 사퇴하라” 국민의힘 소속 여성 의원들이 9일 국회 국방위원회 대회의실 앞에서 공군 부사관이 성추행당한 이후 사망한 사건과 관련해 국정조사와 서욱 국방부 장관의 사퇴를 요구하는 피켓 시위를 벌이고 있다. 사진공동취재단

○ 성추행 핵심 증거물 사실상 방치

○ ‘제 식구 감싸기’ 논란 일자 ‘늑장 압수수색’

국방장관, 여중사 추모 묵념 서욱 국방부 장관(오른쪽)이 9일 서울 여의도 국회에서 열린 국방위원회 전체회의에서 성추행 피해를 호소하다 극단적 선택을 한 공군 이모 중사를 추모하며 묵념하고 있다. 사진공동취재단