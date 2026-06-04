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‘알라딘’ ‘미녀와 야수’ 주제곡 부른 美 R&B 가수 피보 브라이슨 별세
동아일보
입력
2026-06-04 04:30
2026년 6월 4일 04시 30분
김도연
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디즈니 애니메이션 ‘알라딘’의 ‘어 홀 뉴 월드(A Whole New World)’와 ‘미녀와 야수’의 ‘뷰티 앤드 더 비스트(Beauty and the Beast)’ 등 주제곡을 듀엣으로 부른 가수 피보 브라이슨(사진)이 2일(현지 시간) 세상을 떠났다. 향년 75세.
AP통신에 따르면 유족은 브라이슨이 뇌중풍으로 쓰러진 뒤 숨졌다고 밝혔다. 유족은 “고인의 목소리와 영혼이 많은 이들에게 감동을 줬다는 걸 떠올리면서 위안을 얻는다”며 “그의 유산과 음악은 오랜 세대에 걸쳐 이어질 것”이라고 했다.
디즈니 명곡으로 세계적인 명성을 얻은 브라이슨은 50년이 넘는 세월 동안 R&B를 대표하는 발라드 가수로도 활동했다.
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양승섭 별세 外
‘알라딘’ ‘미녀와 야수’ 부른 브라이슨 뇌졸중 투병 끝 별세…향년 75세
김순기 별세 外
#디즈니
#알라딘
#미녀와 야수
#피보 브라이슨
#별세
김도연 기자 repokim@donga.com
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