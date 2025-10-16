故전유성-김해숙-이병헌-지드래곤 문화훈장

23일 대중문화예술상 포상
지난달 25일 별세한 개그맨 전유성(사진)이 배우 김해숙 이병헌, 가수 지드래곤(권지용) 등과 함께 문화훈장을 받는다.
문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 “23일 서울 중구 국립극장에서 ‘2025 대한민국 대중문화예술상’ 시상식을 열고 문화예술인 31명(팀)에 대해 문화훈장과 표창을 수여한다”고 15일 밝혔다.
은관문화훈장은 배우 김해숙이 선정됐으며, 보관문화훈장은 배우 이병헌과 정동환이 수훈한다. 옥관문화훈장은 고 전유성과 성우 배한성, 가수 지드래곤이 받는다.
대통령 표창은 배우 김미경 이민호 이정은, 가수 동방신기 로제 세븐틴, 성우 김은영이 수상한다. 국무총리 표창은 배우 김지원 김태리 박보영 박해준 주지훈, 가수 에이티즈 트와이스, 연주자 최희선이 받는다. 문체부장관 표창은 배우 고윤정 변우석 지창욱 추영우, 가수 라이즈 르세라핌 아이들 제로베이스원, 개그맨 이수지, 안무가 베베가 선정됐다.
올해 16회를 맞는 대중문화예술상은 대중문화 예술인의 사회적 위상과 창작 의욕을 높이고, 대중문화 예술산업 발전에 이바지한 공을 기리고자 마련됐다.
