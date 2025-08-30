“임신부 장내 미생물 불균형이 영아 아토피 유발”

고려대 연구진 세계 최초 규명
영아의 아토피 피부염 원인이 엄마의 장내 특정 세균과 식이섬유 섭취 부족에 있다는 연구 결과가 나왔다. 고려대는 김희남 바이오시스템의과학부 교수 연구팀이 이 같은 사실을 세계 최초로 규명했다고 29일 밝혔다.
그동안 아토피 피부염 연구는 피부 조직에만 초점이 맞춰져 왔다. 하지만 최근에는 장내 미생물 생태계의 불균형이 주요 원인으로 주목받고 있다. 김 교수 연구팀은 2016년 연구에서 장내 주요 세균인 피칼리박테리움의 일부 종이 아토피 환아에게 비정상적으로 많이 존재하며 아토피 피부염 발병에 관여할 수 있음을 확인한 바 있다.
김 교수 연구팀은 이번 연구에서 피칼리박테리움이 실제 피부 증상을 유발할 수 있다는 사실을 쥐 실험을 통해 입증했다. 임신한 쥐에게 해당 균을 주입했더니 전신 염증 반응이 일어났고, 태어난 새끼 쥐에게서는 더 심각한 전신 염증이 관찰된 것이다.
이번 연구 성과는 의과학 분야의 세계적인 학술지 ‘마이크로바이옴(Microbiome)’ 온라인에 게재됐다.
김하경 기자 whatsup@donga.com
