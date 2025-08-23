밴스, 젤렌스키에 훈수… “예의 바르게 행동하라”

트럼프와 회담전 경고, 또 기싸움
J D 밴스 미국 부통령(사진)이 18일(현지 시간) 미국-우크라이나 정상회담이 열리기 직전 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에게 “예의 바르게 행동하라(behave)”고 훈수를 둔 사실이 전해졌다.
밴스 부통령은 21일 폭스뉴스와의 인터뷰에서 18일 도널드 트럼프 미국 대통령과 만나기 위해 백악관 집무실(오벌 오피스)에 들어온 젤렌스키 대통령에게 이같이 말했다고 밝혔다. 밴스 부통령은 “젤렌스키 대통령에게 ‘당신이 예의 바르게 행동하는 한 나는 아무 말도 하지 않겠다’고 했고, 이에 그는 살짝 웃었다”고 말했다.
밴스 부통령은 올 2월 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령이 고성을 주고받으며 파국으로 치달은 미국-우크라이나 정상회담 당시 “당신은 감사할 줄 모른다. 미국과 트럼프 대통령에게 감사를 표하라”며 윽박질렀다. 이번 회담에서 밴스는 언론 공개 시간 내내 침묵을 지켰는데, 막후에선 은근한 경고를 날린 것.
밴스와 젤렌스키의 기싸움에도 불구하고 18일 정상회담 분위기는 화기애애했다. NYT는 “트럼프 대통령의 선호에 젤렌스키 대통령이 얼마나 잘 맞출지에 우크라이나의 운명이 달렸다”고 평했다.
안규영 기자 kyu0@donga.com
