“우울증 발생 원리 규명… 치료 실마리 찾았다”

KAIST팀, 환자의 뇌조직 분석
국내 우울증 환자가 100만 명을 넘어서며 우울증은 단순한 질병이 아닌 사회 문제로 부상하고 있다. 이렇듯 우울증은 한국뿐 아니라 전 세계적으로 가장 흔한 정신 질환이지만, 아직 왜 우울증이 발생하는지 뇌 속 분자나 단백질, 유전자 수준에서는 명확히 밝혀지지 않았다. 그런데 최근 국내 연구진이 우울증에 영향을 미치는 단백질 및 신호 전달 과정을 규명해냈다. 이는 새로운 우울증 치료법에 기여할 것으로 전망된다.
“항우울제 작용 막는 특정 단백질
고령 우울증 환자서 많이 발현 확인”
19일 KAIST는 허원도 생명과학과 석좌교수팀이 국립과학수사연구원, 아주대의료원과 함께 극단적 선택을 한 환자의 뇌 조직을 분석해 우울증의 새로운 분자 기전(機轉)을 규명했다고 밝혔다. 이 연구는 국제 학술지 ‘익스페리멘털 앤드 몰레큘러 메디신’ 15일자에 게재됐다.
연구진은 기억과 감정을 담당하는 뇌 부위인 ‘해마’, 그중에서도 ‘치아이랑’에 주목했다. ‘치아이랑’은 해마에 정보가 처음 들어올 때 새로운 기억을 생성하는 부위로, 감정 조절 및 우울증과 연관이 있는 곳이다.
연구진은 우울증 쥐 모델을 이용해 이 부위를 관찰했다. 그 결과 스트레스가 발생하자 치아이랑 부위에서 세포 성장에 관여하는 ‘FGFR1’이라는 신호 수용체가 눈에 띄게 늘었다. FGFR1이 스트레스를 조절하는 역할을 할 가능성이 크다는 의미로, 이를 확인하기 위해 연구진은 쥐의 치아이랑에서 FGFR1을 제거해봤다. 그 결과 스트레스에 더 취약하고 우울 증상이 빨리 나타나는 것을 확인했다. 반대로 광유전학 기술을 이용해 FGFR1을 인위적으로 활성화하자 우울 증상이 개선되는 것을 확인했다. 광유전학 기술은 빛을 이용해 마치 스위치를 켜고 끄듯이 특정 단백질을 활성화하거나 비활성화시키는 기술이다.
단, 노화된 쥐에서는 FGFR1을 활성화해도 우울 증상이 쉽게 개선되지 않았다. 연구팀의 분석 결과 노화된 쥐의 뇌에서는 ‘Numb’라는 단백질이 과도하게 발현됐는데, 이 Numb가 FGFR1의 활성화를 막고 있었다.
연구진은 인간 뇌 분석에서도 나이 든 우울증 환자에게서만 Numb 단백질이 많이 발현된 것을 확인했다. 허 석좌교수는 “고령 환자에게 항우울제가 잘 듣지 않는 이유를 분자적으로 규명하고, 향후 Numb 단백질을 표적으로 하는 새로운 치료법 개발의 실마리를 제공했다”고 했다.
최지원 기자 jwchoi@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0