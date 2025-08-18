블랙핑크, ‘팝의 성지’ 英웸블리 공연 “꿈같아”

걸그룹 블랙핑크가 ‘팝의 성지’로 불리는 영국 런던 웸블리 스타디움에 K팝 걸그룹 최초로 입성했다.
YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크는 월드투어 ‘데드라인(DEADLINE)’의 일환으로 15, 16일(현지 시간) 런던 웸블리 스타디움에서 두 차례 공연했다. 이 스타디움은 잉글랜드 축구 국가대표팀이 안방구장으로 사용하며 최대 9만 명을 수용할 수 있다.
이 스타디움은 세계 최정상급 팝스타가 공연했던 ‘공연의 성지’이기도 하다. 1985년 퀸의 전설적 무대 ‘라이브 에이드’가 펼쳐졌고 마이클 잭슨과 비욘세, 테일러 스위프트 등이 이곳에서 노래를 불렀다. 한국 아티스트 중에선 방탄소년단(BTS)이 2019년 6월 최초로 공연해 화제가 됐다.
블랙핑크는 지난달 5, 6일 경기 고양종합운동장 주경기장에서 7만8000여 팬들을 만난 것을 시작으로 세계 16개 도시에서 31차례 공연하는 월드투어를 진행하고 있다. 이들은 웸블리 스타디움 공연 첫날 넘치는 에너지로 ‘킬 디스 러브(Kill This Love)’, ‘핑크 베놈(Pink Venom)’, ‘러브식 걸스(Lovesick Girls)’ 등 히트곡들을 선보였다. 멤버 로제는 공연 중 “우리가 웸블리 스타디움에서 공연하는 첫 여성 K팝 그룹”이라며 “꿈같이 느껴진다”는 소감을 밝혔다.
댓글 0