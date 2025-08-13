‘케데헌’ OST 골든, 빌보드도 삼켰다

‘핫 100’ 1위 올라… BTS 이후 처음
K팝 여성가수곡 첫 1위 기록도
영국-미국 싱글차트 잇달아 석권
“열성팬 위주 아닌 전방위적 인기”
넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’의 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든(Golden)’이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위를 차지했다. 이달 1일(현지 시간) 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’ 1위에 오른 데 이어, 세계 양대 음악 차트에서 모두 정상에 오른 것이다. 여성 가수가 부른 K팝 곡이 빌보드 싱글 차트 1위를 차지한 건 처음이다.
빌보드는 11일 홈페이지를 통해 “케데헌 ‘골든’이 전주보다 순위를 한 단계 끌어올려 앨릭스 워런의 ‘오디너리(Ordinary)’를 제치고 차트 정상에 올랐다”며 “이 곡은 ‘핫 100’을 정복한 K팝 관련 아홉 번째 노래”라고 밝혔다. 지금까지 ‘핫 100’ 1위를 거머쥔 K팝 가수는 그룹 방탄소년단(BTS·6곡)과 BTS 멤버인 지민(1곡)과 정국(1곡)뿐이었다.
‘골든’은 발매 직후인 지난달 초 81위로 이 차트에 처음 진입한 뒤 23위, 6위, 4위, 2위로 꾸준히 순위가 올랐다. 1위에 오른 건 발매 7주 만이다. 이번 차트 집계 기간 동안 전주보다 9% 증가한 3170만 스트리밍을 기록했다. 라디오 방송 점수와 판매량(음반 및 음원)도 각각 71%, 35% 증가했다.
김헌식 대중문화평론가는 “전반적 수치를 살펴볼 때 ‘골든’이 1위를 차지한 건 일부 팬덤의 적극적인 활동을 통해서가 아니라, 전방위적인 대중적 소비로 이뤄진 결과”라며 “K팝 장르의 형식과 완성도를 갖춘 노래가 글로벌 시장에서 통한 것”이라고 분석했다.
‘골든’은 애니메이션에 등장하는 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 노래다. SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가인 이재와 가수 오드리 누나, 레이 아미가 실제 보컬을 맡았다. 모두 한국계 미국인이다. 제작에는 블랙핑크와 빅뱅 등의 음악 제작에 핵심적인 역할을 했던 한국인 프로듀서 테디 등이 참여했다. 시원한 고음과 귀에 꽂히는 멜로디가 중독성 있는 노래로, 여러 가수가 따라 부르는 ‘챌린지’가 이어지기도 했다. “영원히 깨질 수 없는”, “어두워진” 등 한국어 가사도 주목받았다.
‘골든’은 또 다른 기록도 세웠다. 애니메이션 OST로는 2022년 디즈니 애니메이션 ‘엔칸토’의 ‘위 돈트 토크 어바웃 브루노(We Don‘t Talk About Bruno)’ 이후 3년 만에 1위에 오른 곡이다. 3명 이상의 걸그룹 노래로는 2001년 데스티니 차일드의 ‘부틸리셔스(Bootylicious)’ 이후 24년 만이다.
