“격식있게 청혼-금전거래”… 173가지 편지 매뉴얼, 자기계발서로[설혜심의 매너·에티켓의 역사]

英소설가 새뮤얼 리처드슨의 책, ‘특별한 친구에게 쓰는 편지’

직원 추천-금전 독촉 등 내용 방대

편지 주고받는 문화 발전하며… 예절-격식 갖춘 서한 규범 인기

18세기 영국에서 서신 교환 문화가 자리 잡으면서 사회적 상승을 꿈꾸던 사람들 사이에 격식 있는 편지쓰기 매뉴얼이 큰 인기를 끌게 됐다. 편지쓰기를 고민하는 여성의 모습을 그린 영국 화가 윌리엄 프리스의 유화 ‘편지’. 사진 출처 langmann.com

설혜심 연세대 사학과 교수

영국 소설가 새뮤얼 리처드슨이 펴낸 ‘특별한 친구에게 쓰는 편지’ 책의 표지. 사진 출처 slideplayer.com

서간문범은 유럽에서 인쇄술이 발달하기 시작한 16세기 초에 등장한 장르인데, 영국에서는 특히 18세기에 크게 유행하게 된다. 서간문범의 인기는 우편 시스템의 발달과 긴밀하게 연관돼 있다.서신 교환이 보편적인 사회에서는 편지가 개인의 사회적 지위를 드러내는 일종의 증명서 역할을 한다. 사회적 상승을 꿈꾸던 사람들은 좀 더 근사한 편지를 쓰기를 원하기 마련이어서 그런 욕망에 부응하던 편지쓰기 매뉴얼은 큰 인기를 끌게 됐다. 서간문범은 올바른 문법이나 글쓰기 기술을 제시하는 데 그치지 않고 자기계발서와 흡사하게 사고와 행동의 지침을 제공했다.18세기 영국의 서간문범 가운데 가장 주목할 만한 작품은 소설가 새뮤얼 리처드슨(1689∼1761)이 1741년에 펴낸 ‘특별한 친구에게 쓰는 편지(Letters Written to and for Particular Friends)’다. 총 173개의 모범 서한으로 이루어진 이 책은 청혼이나 구애를 위한 연애편지, 금전 문제를 둘러싼 독촉장, 회사 직원이나 가내 하인용 추천장, 연락이 뜸한 가족을 닦달하는 내용에 이르기까지 방대한 주제를 담고 있다. 금전이나 사업에 관련된 편지는 비교적 짧지만, 감정이 개입된 인간관계를 다룬 편지는 상당히 길다. 그런 편지들 대부분은 상황을 설명하는 동시에 조언을 주고받으며, 그 과정에서 모범적 행동의 모델이 도출되는 식이었다.‘특별한 친구에게 쓰는 편지’는 그 자체가 훌륭한 사료(史料)라고 할 수 있을 정도로 당시 영국의 사회상을 밀도 있게 전해주는 텍스트다. 가장 눈에 띄는 것은 당시 영국에서 상인, 상업활동과 물질주의가 누리던 존재감이다. 성공에 조급한 젊은 상인에게 근면과 경영을 먼저 배우라는 조언이며 해외 교역 종사자의 애국심과 자부심, 도매업자가 법률가보다 낫다는 시각, 거래상과의 치열한 대금 협상 과정 등 영국 상업화의 다채로운 면면을 엿볼 수 있다.돈을 빌려달라는 부탁에 대한 거절치고는 지나칠 정도로 예의를 갖춘 문장들이다. 그런데 이런 예절과 격식은 서간문범을 관통하는 핵심적인 주제였다. 이를 두고 클레어 브렌트라는 학자는 서간문범이라는 장르가 실생활에서의 편지작법을 얼마나 발전시켰는지는 알 수 없지만, 대화법이나 예의 바른 커뮤니케이션에는 분명히 큰 영향을 끼쳤다고 주장한다.설혜심 연세대 사학과 교수