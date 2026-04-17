수이, AI 에이전트 시대 금융 인프라 비전 제시 ‘차별점은 수수료 무료’

블록체인 플랫폼 수이(Sui) 개발사 미스틴랩스(Mysten Labs)가 4월 17일 기자간담회를 열고 금융 인프라로의 확장 전략과 에이전틱 파이낸스(Agentic Finance) 시대를 대비한 인프라를 제시했다. 자체 스테이블코인 수이달러(SuiUSD) 출시 계획과 비트코인을 탈중앙화 금융(디파이)에 연결하는 해시(Hashi), 온체인 자본시장을 지원하는 딥북(DeepBook) 등 핵심 구성 요소도 함께 공개했다.
수이는 자금이 자유롭게 이동하는 환경을 지향하는 레이어1(독립 블록체인 네트워크) 블록체인 플랫폼이다. 메타(Meta) 블록체인 프로젝트 ‘리브라(Libra)’를 이끌었던 팀이 설립했으며, 객체(오브젝트) 중심 모델을 기반으로 고성능 결제 및 금융 애플리케이션 구축에 필요한 기능을 제공한다.
행사를 위해 방한한 아데니이 아비오둔(Adeniyi Abiodun) 미스틴랩스 공동 창업자 겸 최고제품책임자(CPO)는 “리브라 프로젝트 당시 핵심 목표 중 하나가 ‘거래를 메시지 보내는 것처럼 쉽게 하자’는 것이었다”라며 수이의 방향성도 이와 같다고 설명했다.
수이 금융 생태계의 차별점 ‘수수료 무료’
아비오둔 CPO는 “앞으로 인터넷상 거래, 송금이 수이 네트워크 내에서 빠르고 저렴하고 안전한 방식으로 이루어질 것”이라고 자신하며, 금융 인프라로서 수이 네트워크의 특징에 대해 설명했다.
아비오둔 CPO가 꼽은 수이 네트워크의 가장 큰 특징은 송금이나 거래 시 수수료가 없다는 점이다. 수수료 없는 운영이 가능한 이유는 수수료를 예치금 수익으로 대체하는 구조이기 때문이다. 곧 출시할 자체 스테이블코인 ‘수이달러(SuiUSD)’를 수이 네트워크에 예치하면 수익이 발생하는데, 이를 거래, 송금 시 발생하는 수수료로 지급하는 방식이다. 수이달러는 미국 달러와 1:1 비율의 가치를 지니며, 미국 디지털자산 규제 GENIUS 법에 대응하는 규제 친화적 스테이블코인이다.
대규모 자금을 다룰 수 있는 안정적인 네트워크도 주요 특징 중 하나다. 아비오둔 CPO는 “수이는 비자, 마스터카드 등 글로벌 기업과 비슷한 규모의 송금을 지원할 수 있는 네트워크를 갖추고 있다”라며 “처음 출시할 때부터 글로벌 플랫폼을 지향했기 때문에 수평으로 무한 확장이 가능한 구조로 설계했다”라고 말했다. 필요한 만큼 하드웨어를 보충함으로써 빠르게 확장할 수 있다는 설명이다.
또한 수이 네트워크는 퍼블릭 블록체인의 개방성을 유지하면서도 규제 준수 요건을 동시에 충족한다. 기관 및 대규모 기업의 요구를 충족할 수 있는 프라이빗 트랜잭션 구조를 지원하고, 비공개 상태를 유지하면서도 필요시 규제 기관에 데이터를 선택적으로 제공할 수 있다.
수이 생태계 확장하는 해시·딥북
이어 아비오둔 CPO는 해시와 딥북도 소개했다. 해시는 비트코인을 디파이와 연결하는 솔루션이다. 그는 “기관 투자자나 펀드, 상장지수펀드(ETF) 운용사들은 보안과 신뢰에 대한 우려 탓에 비트코인을 디파이에 활용하는 데 부담을 느낀다”라며 “해시는 기관 투자자나 펀드 운영사가 안전하고 신뢰할 수 있는 방법으로 디파이에 참여하도록 지원하는 솔루션”이라고 설명했다.
해시를 통해 이용자가 수이에 비트코인을 맡기면 수이달러를 활용해 디파이에 참여하거나 대출을 받을 수 있다. 수이달러를 담보로 활용하거나 펀드 운용에도 연계할 수 있다. 아비오둔 CPO는 “해시는 일종의 보험”이라며 “비트코인 활용 시 세금이나 보안 문제를 걱정할 필요가 없다”라고 설명했다. 이어 “현재 25개 이상의 기관이 해시에 관심을 갖고 적극적인 지원 의사를 보이고 있다”라고 덧붙였다.
딥북은 온체인 자본시장을 지원하는 트레이딩 엔진이다. 디지털자산은 물론 주식, 채권, ETF 등 다양한 자산을 온체인에서 통합 운용할 수 있는 환경을 제공한다. 아비오둔 CPO는 “향후 AI 에이전트가 딥북 안에서 투자 판단을 내리고 거래를 자율적으로 실행할 것”이라고 설명했다.
아비오둔 CPO는 “수이가 제시하는 에이전틱 파이낸스 환경에서는 AI 에이전트가 자산을 직접 보유하고, 사전에 정의된 로직에 따라 복잡한 금융 거래를 자율적으로 실행한다”라며 “AI 에이전트가 얼마나 많은 자금을 쓰게 할지, 거래 빈도나 한도를 어떻게 설정할지 등을 책임감 있게 관리할 것”이라고 강조했다.
또한 한국 시장에 대해서는 “한국은 아시아에서 가장 빠르게 성장하는 시장”이라며 “현재 국내 스테이블코인, 게임, 빅테크 관련 기업 및 기관과 협업 논의를 진행 중이다. 규제가 명확해지면 한국에서 더 많은 혁신 사례를 공개할 수 있을 것”이라고 전했다.
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