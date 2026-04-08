메디트리 ‘파워업 마시는 알부민’ 83% 할인

씨너지아이앤티의 건강기능식품 브랜드 메디트리가 ‘파워업 마시는 알부민’ 봄맞이 83% 할인 행사를 진행한다.
이 제품은 유럽 기준을 충족한 프랑스산 프리미엄 알부민을 핵심 원료로 사용한 것이 특징이다. 알부민은 혈액 내 단백질 가운데 가장 큰 비중을 차지하며 혈관 내 체액 균형을 유지하는 삼투압 조절과 영양소 전달에 관여한다. 나이가 들수록 간 기능 저하로 체내 알부민 농도가 감소하는 만큼 고령층에서는 꾸준한 보충이 필요하다는 설명이다.
제품에는 알부민과 함께 ‘발효녹용추출분말’을 함유해 영양 구성을 강화했다. 여기에 아르기닌, 타우린, 아스파트산 등 11가지 부원료를 배합해 기력 보충과 활력 증진을 고려했다.
제형은 액상 스틱 형태로 설계했다. 정제나 분말 형태보다 체내 흡수가 빠르고 소화 기능이 떨어진 고령층도 부담 없이 섭취할 수 있도록 했다. 휴대가 간편해 일상 속에서 쉽게 섭취할 수 있는 점도 장점이다.
메디트리 관계자는 “알부민은 체내 영양 상태와 면역력과 연관된 지표”라며 “단순한 단백질 섭취보다 원료의 순도와 흡수율을 고려한 보충이 중요하다”고 말했다. 이어 “환절기 기력 저하를 겪는 중장년층과 업무 피로가 누적된 직장인에게 적합한 제품”이라고 덧붙였다. 파워업 마시는 알부민은 현재 83% 할인된 가격으로 판매 중이며 메디트리 공식 홈페이지와 전화를 통해 구매할 수 있다.
한편 메디트리는 ‘건강기능식품의 본질 그대로’를 슬로건으로 약 30종의 제품을 선보이고 있다.
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