[리뷰]하늘도 8K 화질로 360도 촬영하는 놀라운 기술… DJI 아바타 360 써보니

1인치 듀얼 센서 적용으로 확보한 고정밀 8K 영상 품질 놀라워
안경 착용 환경 고려한 고글 N3와 직관적인 모션 제어
O4+ 시스템 기반의 신호 안정성 및 전방위 안전 장치 구현
초보자도 손쉽게 접근 가능한 전문가급 영상 제작 도구
드론은 이제 단순히 멀리서 풍경을 찍는 도구를 넘어 조종자의 감각을 하늘로 확장하는 장치로 진화했다. 그 정점에 서 있는 것이 바로 최근 출시된 DJI 아바타 360(Avata 360)이다. 출시 직후 일주일간 이 기체와 고글 N3, RC 모션 3 조종기를 조합해 직접 비행하며 상품성을 평가해봤다. 기술적 사양이 실제 비행 환경에서 어떻게 체감되는지 가감 없이 정리했다.
두 개의 눈이 담아내는 8K 360도의 뛰어난 화질
아바타 360의 핵심은 기체 상하단에 배치된 두 개의 1인치(16mm) 플래그십 센서다. 기존 360도 카메라들이 화질 면에서 다소 아쉬움을 남겼던 것과 달리, 이 제품은 8K 60fps HDR 영상을 구현했다. 실제 촬영된 결과물을 대형 모니터로 확인해 보니, 역광 상태에서도 구름의 질감과 지상의 어두운 그림자 부분이 뭉개지지 않고 선명하게 기록됐다.
360도 촬영 모드의 진가는 사후 편집에서 드러났다. 비행 중에는 앞만 보고 가더라도, 나중에 편집 프로그램에서 카메라를 뒤로 돌리거나 아래를 내려다보게 구도를 바꿀 수 있다. 조종자가 비행 그 자체에만 집중해도 전문 촬영 감독이 여러 대의 카메라로 찍은 듯한 결과물을 만들어낼 수 있다는 의미다. 무한 틸트와 회전 제어 기능은 물리적 짐벌의 한계를 넘어서는 독특한 시각적 재미를 주었다.
흔들림 없는 전송과 철저한 안전 장치
비행 중 가장 불안한 순간은 영상 신호가 끊길 때다. 아바타 360에 탑재된 O4+ 시스템은 일주일간의 테스트 중 단 한 차례의 끊기지 않았다. 장애물이 많은 숲길 사이를 통과할 때도 라이브 피드는 1080p 60fps로 매끄럽게 전달되었다. 최장 20km 전송이 가능하다는 사양은 단순히 멀리 갈 수 있다는 뜻을 넘어, 근거리 비행 시 그만큼 압도적인 신호 안정성을 보장한다는 의미로 다가왔다. 다만 배터리 시간을 고려해 10km 이상 멀리 날리는 것은 추천하고 싶지 않다.
안전 사양 역시 돋보였다. 전방위 장애물 감지 센서는 좁은 공간을 통과할 때 시각적, 청각적 경고를 통해 사고를 미연에 방지했다. 일체형 프로펠러 가드 덕분에 가벼운 나뭇가지 접촉 정도는 비행에 지장을 주지 않았다. 만약 사고로 렌즈가 긁히더라도 사용자가 직접 교체할 수 있는 구조는 유지보수 비용에 대한 부담을 덜어주었다.
현실적인 운용 능력과 배터리 효율
기체 배터리 하나로 약 23분간 비행이 가능했다. FPV 드론치고는 꽤 긴 시간이지만, 360도 고화질 영상을 촬영하다 보면 시간은 금방 지나간다. 콤보 제품에 포함된 충전 허브는 배터리 3개를 동시에 효율적으로 충전해주어 현장에서의 대기 시간을 줄여주었다. 고글의 배터리 타임은 약 2.7시간으로, 기체 배터리 서너 개를 소진할 때까지도 넉넉하게 버텨주었다.
안경잡이의 해방, 고글 N3가 준 첫인상
FPV(1인칭 시점) 비행의 가장 큰 장벽은 의외로 고글의 착용감이다. 특히 안경을 쓰는 사용자들에게 고글은 늘 계륵 같은 존재였다. 하지만 고글 N3를 처음 안면에 밀착시키는 순간 기분 좋은 놀라움을 느꼈다. 별도의 도수 조절 렌즈를 끼우거나 안경을 벗을 필요 없이, 평소 쓰던 안경(선글라스)을 그대로 착용한 상태에서도 압박감이 거의 없었다. 내부 공간이 넓게 설계된 덕분이다.
전원을 켜자 1080p 풀 HD 화면이 가득 찬다. 54도의 시야각은 너무 넓어 어지러움을 유발하지 않으면서도, 비행의 현장감을 전달하기에 충분했다. 다만 고글의 적응 시간은 꽤나 필요할 것 같다. 익숙하지 않은 착용 경험으로 인해 적응하는데 한 시간정도 시간이 필요했다. 인상적이었던 것은 원탭 김서림 제거 기능이다. 습도가 높은 환경에서 렌즈에 습기가 찼을 때 버튼 한 번으로 내부 팬이 돌아가며 시야를 즉각 확보해 주었다. 비행의 흐름을 끊지 않는 소소하지만 강력한 배려였다.
손목의 스냅으로 하늘을 가르다, RC 모션 3의 직관성
조종기인 RC 모션 3는 기존의 투 스틱 방식이 주는 막연한 공포감을 말끔히 씻어주었다. 비행 원리를 공부하지 않아도 손목을 기울이는 방향으로 기체가 따라온다. 검지손가락으로 방아쇠를 당기면 가속하고, 버튼을 누르면 그 자리에 즉시 멈춘다. 마치 손가락 끝이 드론의 기수와 연결된 듯한 일체감이 느껴졌다. 이 제품 역시 적응할 시간이 필요했다. 약 30분 정도 사용해 보니 능숙하게 조종이 가능해졌다.
가장 편리했던 기능은 AR 커서였다. 드론을 공중에 띄워둔 상태에서 조종기를 마우스처럼 흔들면 고글 화면 속에 커서가 나타난다. 이 커서로 카메라 노출을 조절하거나 화이트 밸런스를 바꾸는 등 복잡한 설정을 직관적으로 처리할 수 있었다. 고글을 썼다 벗었다 하며 스마트폰 화면을 확인할 필요가 없다는 점은 현장 운영 효율을 극적으로 높여주었다.
‘누구나 파일럿이 되는 시대의 개막’
DJI 아바타 360과 고글 N3, RC 모션 3의 조합은 FPV 드론의 정의를 다시 쓰고 있다. 그동안 FPV는 숙련된 전문가들만의 전유물이었으나, DJI는 기술력을 통해 그 문턱을 낮추었다. 안경을 쓴 채로 고글을 쓰고, 손목 움직임만으로 8K 영상을 촬영하는 경험은 그 자체로 대단하다고 판단된다.
1인치 듀얼 센서가 주는 화질, 전방위 장애물 감지가 주는 안정성, 360도 촬영이 제공하는 색다른 결과물은 아마추어부터 프로 촬영자까지 모두를 만족시킬 것으로 예상된다. 단순히 드론을 날리는 즐거움을 넘어, 내가 하늘에서 본 세상을 정밀하게 기록하고 싶은 이들에게 추천할 만하다.
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