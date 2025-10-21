네오-스푼OS, 글로벌 AI 해커톤 ‘Scoop AI Hackathon’ 공동 개최

‘AI와 웹3의 융합’ 주제로 …총상금 10만 달러
스마트 이코노미 비전을 이끄는 레이어1 블록체인 ‘네오(Neo)’와 웹3 중심 AI 운영체제 ‘스푼OS(SpoonOS)’이 인공지능과 블록체인의 융합 혁신을 가속화하기 위한 글로벌 대회 ‘스쿱 AI 해커톤(Scoop AI Hackathon)’을 개최한다고 발표했다. 이번 대회는 총상금 10만 달러(약 1억 4000만 원) 규모로 진행된다.
‘스쿱 AI 해커톤’은 전 세계의 개발자, 연구자, 창작자들이 한자리에 모여 ‘지능과 신뢰의 공존’을 탐구하는 것을 목표로 한다. 주최 측은 이를 ‘감응하는 경제(Sentient Economy)’라 명명하며, 기계 지능과 디지털 신뢰가 융합되는 새로운 시대를 상징한다고 설명했다.
이번 해커톤은 약 4개월간 진행되며, 모스크바, 하노이, 도쿄, 서울, 실리콘밸리, 벵갈루루, 베이징, 런던 등 주요 혁신 거점을 순회한다. 각 도시별로 현장 참여와 온라인 참가가 모두 가능하다. 참가자들은 AI 인프라, 에이전트 기반 시스템, 탈중앙화 지능, 기타 웹3-AI 응용 분야를 주제로 한 트랙에서 경쟁하게 된다.
각 지역별 대회는 현지 개발자 커뮤니티와 공동으로 개최되어, 활발한 참여와 협업 중심의 환경을 조성할 예정이다. 수상자에게는 상금뿐 아니라 벤처 파트너의 투자 검토, 생태계 지원금, 스푼OS 및 네오 생태계 내 향후 통합 기회 등 다양한 혜택이 제공될 예정이다.
대회 참가를 희망하는 개발자는 공식 채널 및 커뮤니티 페이지를 통해 행사 일정, 기술 문서, 등록 링크 등의 자료를 확인할 수 있다.
