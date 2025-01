[생성 AI 길라잡이] 초보자도 쉽게 사용하는 영상 제작 서비스, 하이퍼AI

크게보기 텍스트와 이미지로 영상을 제작하는 하이퍼AI / 출처=IT동아



※생성 인공지능이 세계를 뜨겁게 달굽니다. 사람만큼, 더러는 사람보다 더 그림을 잘 그리고 글을 잘 쓰는 생성 인공지능. 생성 인공지능을 설치하고 활용하는 방법과 최신 소식을 매주 전합니다.인공지능(AI) 기술이 발전하면서 다양한 생성형 AI 기반 서비스가 등장하고 있습니다. 이제 전문 지식이 없는 초보자도 음악, 영상, 웹소설 등을 쉽게 만들 수 있게 됐습니다. 이번 시간에 소개하는 하이퍼AI(Haiper AI) 역시 초보자도 쉽게 영상을 만들 수 있는 생성형 AI 서비스입니다.하이퍼AI는 영상 제작에 최적화한 서비스로, 텍스트나 이미지를 넣으면 사용자가 원하는 영상을 빠르게 만들어 냅니다. 하이퍼AI의 특징은 영상 제작 과정이 단순하다는 점입니다. 간단한 프로세스와 직관적인 메뉴 구성으로 초보자도 쉽게 영상을 만들 수 있습니다. 복잡하고 번거로운 과정을 거치지 않아도 되고 설정 조작도 간편합니다. 단 생성하는 영상의 길이가 짧습니다. 4초, 6초의 짧은 영상만 지원합니다.이용 방법은 간단합니다. 하이퍼AI 홈페이지에 접속한 후 로그인 버튼을 눌러 가입 후 로그인합니다. 가입은 구글, 디스코드, 애플 계정이나 이메일 주소를 이용하면 됩니다.로그인 후 홈 화면을 보면 다양한 메뉴와 하이퍼AI가 제작한 결과물을 확인할 수 있습니다. ‘앱스(Apps)’ 메뉴에는 ‘텍스트에서 이미지로(Text to Image)’ ‘텍스트에서 비디오로(Text to Video)’ ‘이미지에서 비디오로(Image to Video)’ ‘길이 확장(Extend Duration)’ ‘화질 개선(Video Enhancer)’ 등의 메뉴가 있습니다.텍스트로 영상을 만들 때는 ‘텍스트에서 비디오로’를 선택합니다. 그러면 아래쪽에 있는 프롬프트 입력 창이 활성화됩니다. 여기에 원하는 영상을 텍스트로 입력합니다. 한글보다는 영어로 적는 것을 권합니다. 참고로 프롬프트는 자세히 입력해야 원하는 결과물을 얻을 수 있습니다.프롬프트 아래쪽에는 영상 설정을 바꿀 수 있는 영역으로, 영상 길이, 해상도, 화면 비율 등을 조절할 수 있습니다. 영상 길이는 4초, 6초 중에서, 해상도는 540p, 720p 중에서 고를 수 있습니다. 화면 비율은 9:16, 3:4, 1:1, 4:3, 16:9, 21:9를 지원합니다. 왼쪽에 있는 설정 아이콘을 누르면 모든 설정을 한 번에 조절할 수 있습니다. 모든 설정을 마쳤다면 오른쪽 하단에 있는 ‘생성하기(Create)’ 버튼을 클릭합니다.잠시 기다리면 결과물을 볼 수 있습니다. 영상 제작에 걸리는 시간은 5분 내외로 상당히 빠른 편입니다.이미지로 영상을 만들고 싶을 때는 홈 화면의 앱스에서 ‘이미지를 영상으로’를 선택합니다. 그러면 아래에 있는 프롬프트 창이 이미지 업로드 창으로 바뀝니다. 이곳에 원하는 이미지를 올립니다. 이미지는 여러 장을 동시에 올려도 됩니다.이미지를 올린 후에는 아래쪽에 있는 설정 영역에서 영상 길이, 해상도, 카메라 움직임 등을 조절합니다. 카메라 움직임은 상하좌우, 줌 인/아웃 중 선택할 수 있습니다. 설정을 마쳤다면 오른쪽 하단에 있는 ‘생성하기’ 버튼을 눌러 영상을 만듭니다.하이퍼AI로 영상을 만들거나 수정할 때는 크레딧을 사용합니다. 회원가입 시 30크레딧이 기본 제공되며, 4초 영상은 20크레딧, 6초 영상은 30크레딧을 소모합니다. 프롬프트를 수정할 때도 크레딧이 필요합니다.크레딧을 충전하려면 비용을 지불해야 합니다. 크레딧은 350개에 2.5달러(약 3600원), 750개에 5달러(약 7,200원) 등입니다. 유료 요금제를 이용하는 방법도 있습니다. 요금제는 익스플로러(Explorer), 프로(Pro), 울트라(Ultra), 맥스(Max)로 나뉘며, 연간 이용 시 각각 월 8달러(약 1만 1000원), 24달러(약 3만 4000원), 80달러(약 11만 6000원), 400달러(약 58만 3000원)입니다. 요금제에 따라 기본 제공하는 크레딧, 동시 제작 수 등이 달라집니다. 상업적인 용도나 워터마크를 제거하려면 프로 이상의 요금제를 사용해야 합니다.IT동아 한만혁 기자 (mh@itdonga.com)