남극 빙하 질량 변화 정밀 관측 성공

‘미 국립과학원 회복’ 9월호 게재

ⓒ뉴시스

지난 18년간 매년 1200억톤의 빙하가 남극에서 사라졌다는 것은 국제 공동연구 등에 의해 밝혀진 사실이다. 그러나 현장 활동의 제약과 원격 탐사 자료의 낮은 해상도로 지역별 빙하량 변화를 파악하는데 한계가 있었다.이에 극지연구소 이원상 박사와 국제 공동연구팀은 위성정보의 공간 해상도를 높이고 얼음 질량 분석을 최적화할 수 있는 기술을 개발해 남극 내 88개 빙하의 얼음양 변화를 추적했다.두 빙하가 차지하는 면적은 남극 전체 면적의 3%에 불과하지만, 그 유실량은 남극에서 매년 사라지는 얼음양의 70%에 다다른다.이번 연구는 세계적으로 권위 있는 학술지인 ‘미국국립과학원 회보(Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS)’ 9월호에 주목할 만한 논문(press interest)으로 게재됐다.강도형 해양수산부 장관은 “이번 연구를 통해 빙하량 변화와 해수면 상승 예측의 정확도를 높이는 데에 한 걸음 더 나아갔다”며, “남극의 기후변화는 해수면 상승 등을 초래해 우리 삶에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 만큼 지속적으로 극지 연구를 강화해 나가겠다”라고 밝혔다.