“찰스 3세 서거” 대형 오보 낸 英라디오 “시스템 오류 사과”

영국의 한 라디오 방송사가 찰스 3세(78) 국왕이 서거했다는 대형 오보를 내 공식 사과했다.
20일(현지 시간) 가디언, AFP 등에 따르면 영국 방송사 ‘라디오 캐롤라인’은 이날 페이스북 통해 “라디오 캐롤라인은 규정대로 방송을 중단했다”며 “불쾌감을 드린 점에 대해 사과드린다”고 밝혔다.
전날 오후 영국 동부 에식스에 있는 라디오 캐롤라인 방송사는 스튜디오 컴퓨터 오류로 국왕이 서거했다는 뉴스를 내보냈다. 영국 방송사들은 만일의 사태에 대비해 ‘국왕 서거 절차’ 시스템을 준비해두는데, 시스템 오류로 서거 방송이 송출된 것이다.
방송 당시 찰스 3세는 카밀라 왕비와 북아일랜드 행사에 참석했던 것으로 전해졌다.
피터 무어 라디오 캐롤라인 매니저는 “시스템 작동으로 인해 국왕 폐하가 서거했다는 잘못된 발표가 나갔고, 규정에 따라 즉시 정규 방송이 중단되고 추모를 위한 묵념 방송이 송출됐다”며 “직원이 문제를 인지한 뒤 정규 프로그램을 복구하고 방송을 통해 공식 사과 방송을 내보냈다”고 설명했다.
라디오 캐롤라인은 1964년 영국 한 해안의 선박에서 운영을 시작한 해적 방송국이다.
1967년 해적 방송 금지법이 제정된 이후 없어질 위기를 겪는 등 우여곡절을 겪으면서 방송을 이어오다 1990년경 방송을 중단했다.
이후 2001년경 다시 방송을 재개했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0