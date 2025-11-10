트럼프 “관세 반대하면 바보…국민 1인당 2000달러씩 주겠다”

도널드 트럼프 미국 대통령은 9일(현지시간) “고소득자를 제외한 모두에게 1인당 최소 2000달러를 배당할 것”이라며 자신의 관세 정책 정당성을 거듭 피력했다.
트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜에 “관세에 반대하는 사람들은 바보”라며 “우리는 지금 세계에서 가장 부유하고 가장 존경받는 나라고 인플레이션은 거의 없는데 주식시장 가격은 최고”라며 이같이 밝혔다.
그는 자신의 관세 정책 덕분에 미국이 부유해졌다고 말했다.
트럼프 대통령은 “우리는 수조 달러를 벌고 있고, 곧 37조 달러에 이르는 막대한 부채도 갚기 시작할 것”이라며 “미국에 막대한 투자가 이뤄지고 있다. 관세가 없다면 이런 것들은 전혀 가질 수 없다”라고 했다.
또 트럼프 대통령은 “기업들이 미국으로 몰려드는 것은 오로지 관세 때문이다. 미 대법원은 이런 얘기를 듣지 못했나? 대체 무슨 일이 벌어지는 건가”라고 반문했다.
앞서 미국 연방대법원이 지난주부터 트럼프 대통령의 관세 정책 적법성 판단을 시작하자 관세 정책의 중요성을 계속해서 강조하고 있는 것으로 보인다.
트럼프 대통령은 관세가 미국 대통령의 권한임을 강조했다. 그는 “미국 대통령은 외국과의 모든 무역을 중단할 수 있고 외국에 허가권도 줄 수 있는데, 국가 안보를 위한다 해도 외국에 간단한 관세도 부과할 수 없다는 건가?”라며 “이건 우리의 위대한 건국의 아버지들이 생각한 게 아니다”라고 지적했다.
이어 “다른 나라들은 우리에게 관세를 부과할 수 있고, 우리는 그들에게 관세를 부과할 수 없다는 말인가”라며 “이는 그들의 꿈”이라고 했다.
그는 또 다른 글에서 현재 셧다운의 책임을 민주당에 돌리며 “미국인에 대한 테러를 멈춰라”라고 비난했다.
미국 연방대법원은 지난 5일 트럼프 대통령의 관세 부과 정책에 대한 적법성을 판단하기 위한 심리에 착수했다. 트럼프 대통령이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 관세 부과의 법적 근거로 삼은 것이 정당한지가 주요 쟁점이다. 국제무역법원과 연방항소법원은 잇따라 트럼프 대통령의 관세 조치가 대통령 권한을 넘어선 위법 행위라고 판결한 바 있다. 이날 대법관들 역시 트럼프 측 주장에 회의적인 반응을 보인 것으로 알려졌다.
다만, 대법원은 현재 보수 우위 구도(보수 6, 진보 3)로 그간 주요 사건에서 트럼프 대통령에게 우호적인 결정을 한 전례가 있어 결과를 장담할 수 없다는 관측이 나온다.
