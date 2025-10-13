115만원짜리 ‘트럼프 시계’ 판매…“지금은 트럼프 타임” 선전

트럼프는 지난해 대선 과정에서도 고가 시계를 출시했다. 영국 인디펜던트는 올 6월 발표된 보고서를 인용해 트럼프 대통령이 시계 판매로만 280만 달러(약 40억 원)을 벌었다고 전했다.또한 트럼프 대통령은 컨트리 가수 리 그린우드와 함께 제작한 ‘그린우드 성경’ 판매를 통해 130만 달러(약 19억 원)를, ‘트럼프 스니커즈와 향수’ 판매를 통해 250만 달러(약 36억 원)를 번 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령의 모습을 따서 만든 디지털 트레이딩 카드로도 116만 달러(약 17억 원)의 수입을 올린 것으로 전해졌다.