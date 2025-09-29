“내가 부모 죽이고 묻었다” TV서 자백한 美남성

미국의 한 남성이 8년 전 부모를 살해하고 뉴욕 북부에 있는 집 뒷마당에 묻은 사실을 TV 인터뷰에서 공개했다. 그는 방송국을 나서자마자 경찰에 체포됐다.
28일(현지 시간) AP통신에 따르면 로렌츠 크라우스(53)는 25일 지역 뉴스 매체 CBS6와의 인터뷰에서 부모를 살해한 뒤, 부모의 사회보장 수당을 받아왔다고 자백했다. 경찰이 그의 집에서 두 구의 시체를 발견한 지 하루 만이다.
경찰은 그의 부모가 수년간 모습을 드러내지 않고 있음에도 불구하고 사회보장 수당을 받고 있다는 점을 이상하게 여겨 조사하고 있었다고 한다.
크라우스와의 인터뷰는 그의 요청으로 시작됐다. 해당 방송국 뉴스 디렉터인 스톤 그리섬은 크라우스가 자신의 전화번호가 포함된 두 쪽 분량의 성명서를 언론사에 이메일로 보내 인터뷰를 진행하게 되었다고 밝혔다.
크라우스는 인터뷰에서 “점점 더 허약해지는 노부모에 대한 안락사”라고 주장했다. 그는 어머니가 최근 도로를 건너다가 넘어져 부상을 입었고, 아버지는 백내장 수술 후 더 이상 운전할 수 없다고 했다. 이어 “자신들이 쇠퇴할 것이라는 것을 알고 있었다”고 말했다.
그는 “저는 부모님께 제 의무를 다했다”며 “부모님의 비참함에 대한 걱정이 무엇보다 중요했다”고 주장했다. 이어 두 분을 질식사시켰고 어떻게 죽였는지 설명했다. 다만 부모가 죽여 달라고 요청한 것은 아니라는 점도 분명히 했다. 크라우스는 부모를 제2차 세계대전 속에서도 독일에서 살아남은 생존자로 묘사하기도 했다.
크라우스는 방송 스튜디오를 나간 직후 체포돼 두 건의 살인 혐의로 기소됐다. 그의 국선 변호사는 법정에서 무죄를 주장했다. 변호인은 “이 문제에 있어서 언론이 본질적으로 경찰의 대리인이었다면, (크라우스가) 인터뷰에서 한 발언이 재판에서 법적으로 허용될지에 대한 의문이 제기될 수 있다”고 주장했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0