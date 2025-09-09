中소년의 황당 장난…식당서 신발 날려 손님 냄비에 ‘풍덩’

채널A

동망에 따르면 당시 손님들은 식사를 거의 마친 상태였다. 냄비의 국물도 소량만 있어서 화상 등의 부상을 입지 않았다. 다만 슬리퍼가 냄비에 빠지는 과정에서 손님들의 옷에 얼룩이 생겼다. 하지만 손님들은 아이의 행동을 문제 삼지 않기로 했다. 식당 주인은 해당 손님들이 재방문하면 할인 등 혜택을 제공하겠다고 밝혔다.