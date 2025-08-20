대만, 드론 5만 대 도입…“소모품·탄약처럼 운용” 방침

대만이 미국과 마찬가지로 드론을 총알과 같은 소모품으로 분류하고, 앞으로 2년 내 드론 5만 대를 도입키로 했다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 20일 전했다.
대만 정부의 조달 입찰 공고에 따르면 국방부는 내년에 1만1270대, 2027년에 3만7480대의 드론을 구매할 예정이다. 이번에 도입되는 항속거리와 날개 형태 등에 따라 5개 종류로 분류된다. 조종 범위가 6㎞로 2.5㎏의 탑재물을 달고 7분 가량 비행할 수 있는 A형이 3만4000대로 가장 많다. 100㎞ 이상을 2시간 30분 가량 날아가는 고정익 수직이착륙 드론도 700대 가량 포함된다.
국방부 군수국은 이번에 구입하는 드론은 모두 대만에서 제조하고, 조립해야한다는 조건을 내걸었다. 특히 중국산 부품을 쓰지 않아야 하고 중국 본토와 연계되지 않아야 한다는 점도 명시했다. 군수국 담당자는 “기동성과 은밀성이 드론의 핵심이며, 현장에 배치한 뒤에도 전술적 요구에 맞게 계속 개량해나갈 것”이라고 말했다.
이와 관련해 대만 육군은 드론을 사용 목적에 따라 소모품 또는 탄약으로 분류해 취급할 예정이다. 대만 육군사령부의 러우위이제(樓偉傑) 소장은 “드론은 빠른 세대교체와 높은 소모율이 특징으로 소모품으로 간주할 것”이라고 말했다. 지난 7월 미군은 소형·중형 드론을 소모성 무기로 재분류했다. 대만 역시 미군과 같은 정책을 편 것으로 최전선 부대에서 드론을 적극적으로 사용하게 하기 위한 것이라고 SCMP는 전했다.
대만 군사전문가인 천궈밍(陳國銘)은 SCMP에 “러시아-우크라이나 전쟁에서는 매일 2000 대의 드론이 소모되고 있다”면서 “이제 드론은 소총의 총탄과 마찬가지로 소모품으로 취급돼야 한다”고 주장했다.
대만의 이런 움직임은 중국의 대만 해협 공격에 대비한 미국의 전략과 유사하다. 미 국방부는 2023년 8월 ‘리플리케이터(replicator) 구상’을 통해 “중국을 견제하기 위해 인도태평양에 수천 대의 드론과 무인수상정 등을 배치할 것”이라고 밝혔다.
이와 관련해 새뮤얼 퍼파로 사령관은 지난해 6월 워싱턴포스트(WP) 인터뷰에서 “중국군이 대만해협을 건너 손쉽게 승리할 수 있다고 생각하지 못하도록 하는 것이 미군의 ‘플랜A’”라며 “대만해협을 무인 지옥으로 만들고 싶다”고 밝혔다.
댓글 0