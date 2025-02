ⓒ뉴시스

10일(현지시각) 미국 더힐 등 외신에 따르면 구글은 자사 소셜미디어를 통해 멕시코만(Gulf of Mexico)의 이름을 미국만(Gulf of America·아메리카만)으로 바꾼다고 밝혔다.이번 변경은 도널드 트럼프 미국 대통령이 취임 첫날인 지난달 20일 멕시코만을 미국만으로 바꾸라고 지시한 데 따른 것이다.구글맵스가 사용하는 미국 지질조사국(USGS)의 지리명칭정보시스템(GNIS)은 트럼프 대통령의 행정명령에 따라 멕시코만의 명칭을 미국만으로 신속히 바꿨다.트럼프 대통령은 지난 9일 미국프로풋볼(NFL) 결승전 슈퍼볼 관람을 위해 멕시코만 연안에 있는 루이지애나주 뉴올리언스를 방문하면서 이날(2월 9일)을 ‘미국만의 날’(Gulf of America Day)로 공식 지정했다.구글이 트럼프 행정부의 지명 변경 방침에 따르면서 이제 미국 내 구글맵스 사용자들에게는 멕시코만 대신에 변경된 미국만이라는 지명이 뜬다.현재 구글맵스 한국어판에선 이 해역 이름이 ‘멕시코만(아메리카만)’으로 나온다.[서울=뉴시스]