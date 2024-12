머스크, 트럼프의 마러라고 리조트서 하루 300만원 별장 임차

크게보기 AP뉴시스

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 ‘퍼스트 버디‘로 불리며 차기 실세로 떠오른 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 트럼프 당선인의 사저인 플로리다주 마러라고 리조트에서 하루 2000달러(약 294만원) 가량의 별장을 임차했다고 뉴욕타임스(NYT)가 30일(현지 시간) 보도했다.NYT는 ‘머스크는 어떻게 문자 그대로 트럼프 문 앞에 자리 잡았나(How Elon Musk Has Planted Himself Almost Literally at Trump’s Doorstep)’란 제목의 기사에서 머스크가 지난달 5일 미국 대선 때부터 대부분의 시간동안 마러라고 리조트 내 별장 시설인 ‘반얀’에서 머물렀다고 전했다. 반얀은 트럼프 당선인이 머물고 있는 본채에서 수백피트(100피트는 30m) 떨어진 곳에 있다. 그는 자녀 11명 중 2명과 보모를 동반해 입주했다고 알려졌다.다만 NYT는 머스크가 정확히 얼마를 지불할 지는 불분명하다고 전했다. 트럼프 당선인이 머스크에게 요금을 청구하지 않거나 감면해 줄 가능성도 있다는 것.J D 밴스 미국 부통령 당선인 등 트럼프 당선인 측근 일부도 마러라고 내 별장들 체류한다고 알려졌다. 그러나 NYT는 “머스크처럼 마라라고에 상주하며 활동한 사람은 드물다“고 강조했다.크리스마스 직전 반얀을 떠난 머스크는 며칠 내로 복귀할 것으로 전망된다. 트럼프 당선인은 27일 트루스소셜에서 마이크로소프트(MS) 창업자 빌 게이츠가 자신에게 면담을 요청했다는 사실을 거론하면서 “어디에 있느냐. 언제 ‘우주의 중심’인 마러라고에 오느냐. 우리는 당신과 ‘X’가 보고 싶다”고 언급했다. 이는 트럼프 당선인측 실세인 머스크를 겨냥한 사적인 메시지로 보인다고 CNN은 당시 보도했다.한편 트럼프 당선인은 마러라고 리조트의 연회비를 100만 달러(약 14억7000만 원)로 올린 것으로 알려졌다.