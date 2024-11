‘내 딸이 예쁠 리가’…아내 몰래 친자 확인한 남편 ‘반전 결말’

기사와 직접적 관련 없는 참고사진. 게티이미지뱅크

11일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 베트남에 거주하는 A 씨는 자신의 딸이 자신은 물론 아내와도 전혀 닮지 않은 것에 의심을 품게 됐다.결국 A 씨는 아내 B 씨 몰래 유전자 검사를 진행했고, 딸 C 양이 A 씨의 친딸이 아니라는 결과를 받았다. 이후 A 씨는 아내와 딸에게 차가워지고 술에 취해 집으로 돌아가는 나날들이 늘어갔다.그런데 하노이에서 예기치 않은 우연으로 진실이 밝혀지게 됐다. C 양은 전학 간 학교에서 같은 날 같은 병원에서 태어난 D 양과 친구가 되면서 빠르게 친해졌고, 각자의 어머니들이 주최하는 합동 생일 파티가 열렸다.여기서 두 가정의 비밀이 드러났다. B 씨는 D 양의 집을 방문했다가 D 양이 자신과 놀라울 정도로 닮았다는 것을 보고 충격을 받았고, D 양의 어머니 역시 C 양이 자신과 닮았다는 사실에 크게 놀랐다.두 가정은 즉시 유전자 검사를 실시했고, 병원의 실수로 출생 당시 두 아기가 바뀌어 다른 부모에게 보내졌던 것이 드러났다. 현재 두 가정은 정기적으로 만나며 교류하고 있으며, 적절한 시기에 소녀들에게 진실을 알리기로 합의했다.