X에 48초 흑백 홍보영상 올려…“내 관점 공유하는 일 중요”

ⓒ뉴시스

멜라니아는 5일(현지시각) 소셜미디어 X(구 트위터)에 자신의 회고록 출간을 홍보하는 영상을 올렸다. 영상은 총 48초 길이로, 멜라니아는 영상과 함께 ‘나의 이야기. 나의 관점. 진실(My Story. My Perspective. The Truth)’이라는 문구를 게재했다.그는 모두 흑백으로 처리된 영상에서 “이 회고록 집필은 매우 개인적이고 사색적인 여정이었다”라고 돌아봤다. 이어 “종종 대중적인 검증과 와전의 대상이 되는 개인으로서 나는 사실관계를 바로잡아야 할 책임감을 느낀다”라고 집필 취지를 밝혔다.슬로베니아 이민자 출신인 멜라니아는 트럼프 후보 집권 당시 자주 언론의 조명을 받았다. 공개적인 행보는 다른 영부인들에 비해 드문 편이었지만, 모델 출신이라는 이색적인 이력과 독특한 억양, 트럼프 후보와의 불화설 등이 세간의 관심을 끌었다.영부인 시절 크게 논란이 됐던 사건 중 하나는 텍사스 이민자 아동 캠프 방문이었다. 2018년 6월 이뤄진 당시 방문에서 멜라니아는 녹색 재킷을 착용했는데, 재킷에 적힌 ‘나는 하나도 신경 안 써, 당신은?(“I don’t really care. Do U?)‘이라는 문구가 비판을 받았다.특히 배우자가 이민자 출신임에도 트럼프 후보가 강경 반(反)이민 정책을 펼치는 상황에서 비판은 더욱 거셌다. 멜라니아 측은 당시에는 재킷에 별다른 의미가 없었다고 해명했지만, 몇 달 뒤 실은 해당 문구가 좌파 언론에 보내는 메시지였다고 밝혔다.액시오스는 이날 멜라니아의 영상 공개를 두고 ”선거 유세에 대체로 나서지 않았던 트럼프 전 대통령의 배우자가 대중에게 직접 호소하는 일은 이례적“이라고 평가했다.[서울=뉴시스]