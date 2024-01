미키마우스 저작권이 사라지자 미국에서 나온 감탄사[정미경의 이런영어 저런미국]

미국이 어떻게 돌아가는지 궁금하십니까. 영어를 잘 하고 싶으십니까. 그렇다면 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’으로 모이십시오. 여러분의 관심사인 시사 뉴스와 영어 공부를 다양한 코너를 통해 동시에 충족시킬 수 있는 공간입니다. 아래 링크로 구독 신청을 해주시면 기사보다 한 주 빠른 월요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.



크게보기 버락 오바마 전 미국 대통령이 크리스마스를 맞아 시카고 어린이집을 찾은 모습. 오바마 재단 홈페이지

Life’s Second Act.”

(인생 2막)

You may live in the world as it is, but you can still work to create the world as it should be.”

(우리는 있는 그대로의 세상에서 살아가야 할지 모른다. 하지만 더 나은 세상을 만들기 위해 노력할 수는 있다)

얼마 전 크리스마스에 버락 오바마 전 미국 대통령이 산타클로스로 변신했습니다. 산타 모자를 쓰고 어린이집을 찾아 선물을 나눠주고 동화책을 읽어줬습니다. 아이들은 대통령을 보자 환호성을 지르며 손을 잡아보려고 난리였습니다.이 어린이집은 시카고의 낙후된 지역에 있는 곳입니다. 주로 흑인, 히스패닉 아이들이 많습니다. 오바마 대통령의 젊은 시절 꿈은 소외된 지역 주민을 위한 활동가였습니다. 퇴임 후 그 꿈을 실천하고 있는 것입니다. 오바마 산타에 감동한 어린이집 선생님은 이렇게 말했습니다. “For him to take the time to come here out of his busy schedule to read a book just shows that he is still a leader.”(바쁜 일정 중에 이곳에 와서 책을 읽어준다는 것은 그가 아직 리더라는 것을 보여준다)오바마 대통령은 하버드대 법대 졸업 후 시카고 빈민가로 돌아와 지역 주민들을 위한 활동을 시작했습니다. 당시 오바마 대통령과 사귀고 있던 미셸 여사는 “대형 로펌에 취직할 수 있는데 왜 이런 희망 없는 곳으로 돌아왔느냐”라고 물었습니다. 오바마 대통령의 대답입니다. 미셸 여사는 이 말을 듣고 남편을 존경하게 됐다고 합니다.정미경 기자 mickey@donga.com