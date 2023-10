트럼프 “라이노” 낙인에… 美 3번째 하원의장 후보도 낙마

● 트럼프 “내가 에머를 끝냈다”

● 친트럼프 존슨, 네 번째 의장 후보

미국 하원 다수당인 야당 공화당의 내분이 점입가경이다. 공화당 강경파가 집권 민주당에 유화적이라는 이유로 3일 헌정 사상 최초로 케빈 매카시 전 하원의장을 축출한 후 3주 넘게 확고한 새 하원의장 후보를 내밀지 못하고 있다. 스티브 스컬리스 공화당 하원 원내대표, 짐 조던 하원 법제사법위원장, 톰 에머 공화당 하원 원내총무가 차례로 의장 후보에 올랐지만 강경파와 중도파의 대립이 심해 자진 사퇴했다.특히 24일 세 번째 의장 후보로 선출된 에머 원내총무는 선출 네 시간 만에 낙마했다. 도널드 트럼프 전 대통령(사진)이 그를 ‘허울만 공화당원’을 뜻하는 ‘라이노(RINO·Republican In Name Only)’로 지목하면서 공화당 강경파들이 비토(veto·반대)에 나선 결과다. 공화당은 직후 친(親)트럼프 성향의 마이크 존슨 하원의원을 새 의장 후보로 추대했지만 존슨 의원 또한 중도파의 지지를 얻기 어려워 의장 선출을 장담할 수 없다.공화당은 24일 비공개 의원총회를 열고 신임 하원의장 후보로 에머 원내총무를 선출했다. 그는 앞서 11일 가장 먼저 의장 후보로 추대된 스컬리스 원내대표와 마찬가지로 매카시 전 하원의장의 측근으로 꼽힌다. 2020년 대선 결과에 불복하는 트럼프 전 대통령의 주장에도 거리를 두고 있다.하지만 에머 원내총무는 선출 네 시간여 만에 후보직에서 자진 사퇴했다. 앞서 트럼프 전 대통령은 의총 전 소셜미디어 ‘트루스소셜’에 “에머는 라이노이자 공화당 유권자와 완전히 동떨어진 사람”이라고 주장했다. 이어 트럼프 측근들은 공화당 의원들에게 전화를 돌려 에머 원내총무에게 반대표를 던질 것을 촉구했다고 CNN은 전했다.트럼프 전 대통령은 특히 에머 원내총무가 2020년 대선 당시 조 바이든 대통령의 대선 승리를 인증하는 투표에 참여한 것을 못마땅하게 여기고 있다. 이에 에머 원내총무는 이날 의총 직전 트럼프 전 대통령에게 전화를 걸어 지지를 호소했다. 23일에도 소셜미디어에 “하원의장으로 선출되면 트럼프 전 대통령과 강한 협력 관계를 이어갈 것”이라고 몸을 낮췄다.하지만 트럼프 전 대통령은 받아들이지 않았다. 에머 원내총무는 후보에는 가까스로 선출됐지만 의원 20여 명이 사퇴를 종용하자 백기를 들었다. 공화당 하원의원 221명 중 이탈표가 5표만 나와도 하원 과반(217표) 확보가 어려워 의장 당선은 불가능하다.미 정치매체 폴리티코에 따르면 트럼프 전 대통령은 측근에게 전화를 걸어 “그(에머)는 끝났다. 내가 그를 죽였어(He’s done. I killed him)”라고 했다.공화당은 에머 원내총무의 사퇴 직후 존슨 의원을 새 의장 후보로 추대했다. 대표적인 친트럼프 인사로, 트럼프 전 대통령의 ‘2020년 대선은 사기’ 주장을 옹호한다. 트럼프 행정부 당시 수단, 예멘 등 이슬람 7개국 국민의 미 입국을 금하는 행정명령을 내렸을 때도 지지했다.존슨 의원은 의장 후보 선출 직후 “(하원의장 선출을) 매우 확신한다”며 “이 그룹(하원)이 기름칠 잘된 기계처럼 작동하는 것을 보게 될 것”이라고 자신했다.다만 존슨 의원에 대한 비(非)트럼프 의원의 거부감이 상당하다. 일각에선 중도파와 친트럼프파의 연합 차원에서 물러난 매카시 전 의장을 다시 추대하자는 주장까지 내놨다. 이들은 공화당 강경파 의원모임 ‘프리덤코커스’의 공동 발기인이며 이미 의장 후보에서 사퇴한 조던 법사위원장을 하원 부의장으로 추대하는 조건을 내걸었다. 중도파가 이를 받아들이면 매카시 전 의장의 재추대 또한 용인하겠다는 입장이다.적지 않은 공화당 의원들이 세 차례의 의장 후보 낙마로 난맥상이 만천하에 드러난 것에 우려를 표했다. 마이크 왈츠 하원의원은 CNN에 비토 의원들을 향해 “(집권) 민주당과의 차이에 비하면 공화당 의원들 간 차이가 없는데도 반대하는 후보를 낙마시키려고 민주당 편에 서고 있다”라고 비판했다.워싱턴=문병기 특파원 weappon@donga.com이기욱 기자 71wook@donga.com