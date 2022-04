“코로나 사망자 1500만명 넘어”…WHO, 발표 못한 이유는?

전 세계 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사망자가 약 6백만 명이 아니라 그 두 배가 넘는 1500만 명 이상이라는 보도가 나왔다. 미국 뉴욕타임스(NYT)는 16일(현지 시간) 세계보건기구(WHO)가 코로나19 누적 사망자를 1500만 명이라고 지난해 자체 집계했지만 인도의 반대로 발표하지 못했다고 전했다.WHO에 따르면 16일 기준 전 세계 코로나19 누적 사망자는 619만 명이다. 그러나 지난해 WHO 집계 결과 이미 1500만 명이 넘었고, 늘어난 사망자 약 900만 명 중 400여만 명이 인도에서 발생한 것이었다고 NYT는 보도했다.WHO는 지난해 세계적인 통계학자와 공중보건전문가로 특별전담팀을 꾸려 정확한 코로나19 사망자 집계에 나섰다. 전담팀은 각 국가 공식 사망자 통계와 해당 국가 지역 및 가구 조사 통계 등을 결합해 분석했다. 추가 집계된 사망자에는 코로나19 직접 사망자와 함께 코로나19로 기저질환이 악화돼 숨진 사망자도 포함됐다.NYT에 따르면 WHO는 지난해 12월 이 결과를 발표할 예정이었으나 인도 정부 반대로 공개하지 못했다. 지난해 코로나19 누적 사망자를 52만 명이라고 발표한 인도 정부는 올 2월 유엔(UN)에 성명서를 보내 “(WHO의 통계 결과는) WHO 위상에 걸맞지 않은 방식으로 집계됐다”며 통계방법론 결함을 주장했다. WHO 코로나19 사망자 집계 연구 핵심인 존 웨이크필드 워싱턴대 통계학과 교수는 “지난해 12월 집계는 마쳤으나 인도 정부가 마음에 들어 하지 않아 전면 재검토했다”고 말했다.WHO 통계전문가인 사미라 에스마 박사는 전 세계 실제 코로나19 사망자 10명 중 6명은 통계에 잡히지 않았다고 주장했다. 인도 중국 러시아 등의 정확한 사망자 집계에 어려움을 겪고 있다는 것이다.인도는 지난 2년간 사망자 수는 발표했지만 이를 WHO에 공식 보고하지는 않았다. 러시아는 지난해 기준 코로나19 사망자를 30만 명이라고 WHO에 보고했지만 러시아 통계국은 최소 1백만 명이 숨졌다고 밝혔다. 중국은 코로나19 발발 이후 약 5000명이 숨졌다고 발표했지만 세계 통계 및 공중보건 전문가들은 의문을 제기하고 있다. 코로나19 확진자 수에 비해 치명율이 다른 나라와 비교해 터무니없이 낮다는 것이다.이채완 기자 chaewani@donga.com