고소영·장동건 16세 아들, 키 185㎝ 넘었다

배우 고소영이 폭풍 성장한 아들 덕분에 남편 장동건의 옷을 입게 된 사연을 공개했다.
결혼 전 장동건이 입던 옷을 아들에게 물려주려 했지만, 예상보다 훨씬 큰 체격으로 성장하면서 결국 자신이 입게 됐다는 유쾌한 가족 이야기가 관심을 모으고 있다.
고소영은 지난 4일 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상에서 최근 아들의 근황과 함께 가족 이야기를 전했다.
이날 선명한 빨간색 의상을 입고 등장한 고소영은 제작진이 옷을 칭찬하자 “이거 신랑 옷”이라고 말했다.
이어 “결혼 전에 입었던 옷들을 아들에게 주려고 다 보관해뒀다”며 “그런데 아들이 갑자기 벌크업을 하면서 키가 185㎝를 넘고 어깨도 넓어졌다”고 설명했다.
고소영은 “결국 그 옷들이 다 내 것이 됐다”고 말해 웃음을 자아냈다.
또 “내가 자기 옷을 입으면 신랑이 ‘그래도 쓰임이 있다’며 엄청 뿌듯해한다”고 덧붙였다.
누리꾼들은 “아들이 벌써 185㎝가 넘었다니 놀랍다”, “장동건 유전자가 그대로 이어진 것 같다”, “가족 분위기가 보기 좋다” 등의 반응을 보였다.
한편 고소영은 2010년 배우 장동건과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 최근에는 유튜브 채널을 통해 일상과 가족 이야기를 공개하며 팬들과 소통하고 있다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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