하정우, ‘재테크’ 이유 있었다…“차라리 금 살 걸”

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유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 19일 공개

유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 화면 캡처
유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 화면 캡처
하정우가 ‘재테크’에 관한 솔직한 생각을 밝혔다.

지난 19일 공개된 유튜브 채널 ‘안녕하세요 최화정이에요’에서는 배우 하정우가 방송인 최화정을 만난 가운데 “누나는 재테크를 어떻게 하냐?”라는 질문을 던졌다.

최화정이 “난 뭐 하는 거 없어, 주식이랑 코인”이라고 답했다. 하정우가 “최근에 많이 떨어지지 않았나?”라고 하자, “코인 많이 떨어졌지. 기다려야지”라는 대답이 돌아왔다. 하정우가 공감하며 “기다려야 한다. 매수 기회다”라고 받아쳤다. 특히 “내가 ‘차라리 금을 살 걸’ 이런 생각을 했다. 몇 년 사이에 진짜 말도 안 되지 않냐?”라고 솔직히 털어놔 웃음을 자아냈다.

유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 화면 캡처
유튜브 ‘안녕하세요 최화정이에요’ 화면 캡처


이를 듣던 최화정이 “금이 너무 오르니까, 사기가 또 (타이밍이) 그랬었잖아”라고 말했다. 하정우가 “본인이 금을 갖고 있지 말고, 은행에 맡기면 이자를 주는 그런 금융 상품이 생겼더라”라고 알렸다. 최화정이 “아~ 정말? 다들 금고에 갖고 있잖아”라며 놀라워했다. “물론 24K 순금만 해당한다”라는 하정우의 반응에는 “야~ 그러면 18K겠냐?”라면서 배꼽을 잡았다.

하정우가 열심히 ‘재테크’하는 이유도 고백했다. 그는 “NBA 농구 선수들이 돈을 엄청나게 버는데, 은퇴 후 40%가 파산한다더라. 누구라고 지금 말 못 하지만, 정말 유명한 배우가 있다. 한 30년 일한 선배인데, 자산이 없다는 거다. 그냥 어렸을 때 그런 걸 봤고, ‘정신 똑바로 차리고 돈 잘 모아야 한다’ 그런 얘기를 정말 많이 들었다”라고 털어놨다. 아울러 “잘 쌓아놓고 모아놔야 나이 먹어서까지도 우아하게 자기 작품에서 색깔을 낼 수 있는 것”이라며 속내를 전했다.

이에 최화정이 “그래서 돈이 중요한 거지”라고 받아쳤다. 또 “단순히 잘 사는 게 아니라, 내가 하고 싶은 일을 우아하게 할 수 있으려면”이라며 공감해 눈길을 끌었다.

(서울=뉴스1)

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