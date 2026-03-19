킥플립, 함께 떠난 첫 여행 느낌

킥플립은 4월 6일 네 번째 미니 앨범 ‘My First Kick’(마이 퍼스트 킥)과 타이틀곡 ‘눈에 거슬리고 싶어’를 발매한다.
공개된 티저에는 함께 여행을 떠난 킥플립 멤버들의 빛나는 케미스트리가 담겼다. 멤버들은 나란히 누워 여유로운 휴식을 보내는가 하면 베개 싸움을 하며 천진난만한 매력을 드러냈고 서로의 모습을 카메라로 기록하는 등 싱그러운 청춘 에너지를 선사했다. 미니 4집 ‘My First Kick’에는 타이틀곡 ‘눈에 거슬리고 싶어’를 포함해 ‘Twenty’(트웬티), ‘Stup!d’(스튜피드), ‘거꾸로’, ‘Scroll’(스크롤), ‘Roar’(로어), ‘My Direction’(마이 디렉션)까지 총 7곡이 실린다. 미니 3집 ‘My First Flip’(마이 퍼스트 플립)에 이어 멤버들이 신보 수록 전곡 작업에 직접 참여해 킥플립만의 음악적 색채를 녹여냈다.
킥플립의 미니 4집 ‘My First Kick’과 타이틀곡 ‘눈에 거슬리고 싶어’는 4월 6일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 감상할 수 있다.
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