하츠투하츠 ‘루드!’ 일본어로도 듣는다…18일 발매

그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 화제의 신곡 ‘루드!’(RUDE!)를 일본어 버전으로 선보인다.
17일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 하츠투하츠 ‘루드!’ 일본어 버전은 18일 0시 각종 음악 사이트를 통해 음원 공개된다.
정해진 규칙에 얽매이지 않는 말괄량이들의 귀여운 반항을 담은 가사를 일본어로 번안해 색다른 매력을 선사하는 것은 물론, 하츠투하츠가 처음 발표하는 일본어 곡인 만큼 높은 관심이 쏠릴 전망이다.
앞서 ‘루드!’는 국내 주요 음원 사이트 멜론 톱100 2위 및 핫100 1위 피크, 일간 3위를 기록하며 음원차트 최상위권에 안착하고, 음악방송 2관왕, 국내 유튜브 인기 급상승 1위, 스포티파이 한국 데일리 톱 송 및 위클리 톱 송 차트 1위, 애플뮤직 한국 톱100 1위, 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직 신곡 차트, 유행 지수 차트, K팝 주간 차트 1위를 차지하는 등 뜨거운 호응을 얻은 바 있다.
한편 하츠투하츠는 오는 19일(이하 현지시간) 뉴욕과 22일 로스앤젤레스에서 북미 쇼케이스를 개최한다. 이어 28일 자카르타 팬미팅으로 현지 팬들과 만날 예정이며, 4월 12일 요코하마에서 열리는 TV아사히 글로벌 뮤직 페스티벌 ‘더 퍼포먼스’에 출연한다.
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