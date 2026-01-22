아이들, 모노톤 컴백

아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)은 22일 공식 SNS 채널을 통해 새 디지털 싱글 ‘Mono (Feat. Skaiwater)’의 첫 번째 콘셉트 사진을 공개했다.
아이들은 데님 착장에 화이트와 블랙 크롭 톱을 조합해 모노톤에서도 숨길 수 없는 매력으로 시선을 사로잡았다. 특히 경계를 넘어 다양한 사람들과 자연스럽게 어우러진 모습은 서로 다른 대비 속에서도 조화를 이뤘다.
이어 멤버들은 동작의 순간을 담아낸 자세로 각자의 개성을 선보였다. 한 장면에만 시선을 두면 개인의 역동적인 힘이 도드라지지만, 연속된 움직임들이 모이면 파형을 보는 듯한 장면이 연출돼 신곡에 대한 궁금증을 자극했다.
‘Mono (Feat. Skaiwater)’는 하나의 오디오 채널만으로 소리를 재생하는 방식인 ‘Mono’에서 착안한 곡으로, 앞서 ‘Play the whole world in Mono’(세상 전부를 모노로 틀어)라는 가사가 공개되며 기대를 높였다. 또한 영국 출신 래퍼 Skaiwater가 피처링에 참여해 아이들과 어떤 새로운 시너지를 선보일지 관심을 끌고 있다.
아이들의 디지털 싱글 ‘Mono (Feat. Skaiwater)’는 오는 27일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.
댓글 0