박찬욱 감독 “이병헌은 ‘이 꼬치꼬치’…질문 너무 많아”

24일 오후 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(이하 ‘유퀴즈’)에서는 영화 ‘어쩔수가없다’로 함께한 박찬욱 감독과 배우 이병헌이 유퀴저로 함께했다.
영화 ‘공동경비구역 JSA’ 이후 25년 만에 다시 호흡을 맞춘 박찬욱 감독과 이병헌. 이병헌은 ‘어쩔수가없다’ 촬영을 통해 박찬욱 감독에게 ‘박 수정 사항’이란 별명을 붙여줘 눈길을 끌었다. 이병헌은 경력 20년 이상의 연기 베테랑 배우들에게서 “촬영 전날 너무 긴장돼서 잠을 못 잔다, 집에 가면 기진맥진한다”라는 공통된 증언을 들었다고 전했다. 이어 이병헌은 박찬욱 감독이 촬영 중, 연기 칭찬과 함께 수정 사항을 끊임없이 붙여준다며 “수정 사항이 10가지 정도 되면 무아지경 상태가 된다”라고 고백했다. 그러나 박찬욱 감독의 칭찬에 수정 사항에 맞춰 연기할 수밖에 없다고.
이에 박찬욱 감독은 “잘하니까 조금씩 더 요구하게 되는 것이다”라고 해명하며 반대로 이병헌의 별명을 ‘이 꼬치꼬치’로 지어 웃음을 안겼다. 박찬욱 감독은 이병헌에 대해 “질문이 많다, 꼬치꼬치 물어본다”라고 폭로하기도. 이병헌은 박찬욱 감독에게 질문이 많았던 이유에 대해 “작가의 의도를 고스란히 잘 전달하고 싶어서”라고 전하며 “이번 영화처럼 상황이 극단적이면 그것을 설득력 있게, 자연스럽게 상황을 전달하고 싶은 마음에 더 이야기를 많이 나눴던 것 같다”라고 덧붙였다.
