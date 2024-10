ⓒ뉴시스

18일 소속사 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 세븐틴은 이날 각종 음원 사이트를 통해 ‘러브, 머니, 페임’ 영어 버전을 비롯해 히치하이커 리믹스, TAK 리믹스, 스페드 업 버전(Sped up ver) 등 4개 음원을 추가 발표했다.소속사는 “오는 22~23일(현지시간) 로즈몬트를 시작으로 뉴욕, 텍사스, 로스앤젤레스 등 미국 주요 도시에서 월드투어가 펼치는 만큼 이번 영어 음원이 세븐틴의 북미 영향력 확장에 가속이 붙을 것으로 전망된다”고 밝혔다.지난 14일 발매된 세븐틴의 미니 12집 ‘스필 더 필스’에는 타이틀곡 ‘러브, 머니, 페임’을 비롯해 ‘아이즈 온 유(Eyes on you)’, ‘1 TO 13’, 유닛곡 ‘사탕(보컬팀)’, ‘레인(Rain·퍼포먼스팀), ’워터(Water·힙합팀)‘이 담겼다.세븐틴은 월드투어 ’라이트 히어‘로 지난 12∼13일 고양종합운동장 주경기장에서 5만8000여 관객을 동원한 데 이어 미국, 일본, 아시아 주요 도시에서 투어를 이어간다.[서울=뉴시스]