(여자)아이들 정규 2집, 선주문 180만장…K팝 걸그룹 역대 공동 2위

걸그룹 ‘(여자)아이들’의 정규 2집 ‘2’(Two)‘로 흥행을 예고하고 나섰다.24일 소속사 큐브엔터테인먼트에 따르면, (여자)아이들이 오는 29일 오후 6시 발매하는 ’2‘는 이날 기준 선주문 180만 장을 기록했다. 지난해 5월 발매한 국내 전작인 미니 6집 ’아이 필(I feel)‘의 선주문량인 110만 장을 훨씬 웃도는 숫자로 자체 최고 선주문량이다.특히 180만장은 역대 K팝 걸그룹 선주문 수량 공동 2위에 해당하는 성적이다. K팝 걸그룹 최고 선주문 수량은 2022년 ’블랙핑크‘가 정규 2집 ’본 핑크‘로 기록한 200만장이다. 걸그룹 ’에스파(aespa)‘의 미니 3집 ’마이 월드(MY WORLD)‘가 선주문량 180만장으로 2위를 지키고 있다.(여자)아이들이 컴백을 5일 앞두고 있는 만큼 선주문량 최종 집계치는 더 늘어날 여지가 있다. 동시에 ’아이 필‘에 이어 2연속 밀리언셀러 달성의 청신호도 켰다. ’아이 필‘은 미국 빌보드 메인 앨범차트 ’빌보드 200‘에서 41위를 차지했다.(여자)아이들이 지난해 말부터 북미 시장에서 두각을 나타내고 있는 만큼 ’2‘의 ’빌보드200‘ 성적도 관심이다. 지난해 10월 발매한 미국 첫 번째 EP ’히트(HEAT)‘가 ’빌보드 200‘에서 25위를 기록하며 해당 차트에서 ’커리어 하이‘를 달성했다.같은 해 말 미국 대형 미디어 그룹인 ’아이하트미디어‘(iHeartMedia)가 미국 주요 도시를 순회하는 대규모 음악 페스티벌에 ’아이하트라디오 징글볼 투어‘(이하 ’징글볼 투어‘) 7개 도시 공연에 함께 하기도 했다. 오는 4월1일 열리는 미국 ‘2024 아이하트라디오 뮤직 어워즈(iHeartRadio Music Awards 2024)’에선 미국 펑크 밴드 ‘블링크(Blink)-182’, 미국 보이그룹 ‘조나스 브라더스’ 등 쟁쟁한 팀들과 함께 ‘올해의 듀오/그룹(Duo/Group of the Year)’ 부문 후보로 지목되기도 했다.(여자)아이들 ‘2’는 이 팀이 2022년 발매한 정규 1집 ‘아이 네버 다이(I NEVER DIE)’ 이후 약 1년10개월 만에 내놓은 정규 앨범이다. (여자)아이들은 이번 앨범에 수록된 모든 트랙의 작사·작곡에 참여하며 ‘자체 프로듀싱 그룹’의 면모를 뽐낸다. 지난 22일 발매한 선공개곡 ‘와이프’는 KBS 가요심의 결과 선정성을 이유로 방송 부적격 판정을 받았으나 음반에 대한 각종 해석에 대한 갑론을박을 일으키며 ‘노이즈 마케팅’ 효과도 나왔다.[서울=뉴시스]