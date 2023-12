아이브 안유진, 디즈니 ‘위시’ OST ‘소원을 빌어’ 부른다

‘위시’ 안유진

아이브 안유진이 1월3일 국내 개봉을 앞둔 디즈니 100주년 기념 영화 ‘위시’의 메인 테마곡 ‘소원을 빌어’(This Wish) 스페셜 싱글 콜라보 아티스트로 발탁됐다.배급사 월트디즈니 컴퍼니 코리아는 15일 이 같이 밝히며 ‘위시’의 ‘소월을 빌어’ 티저와 스틸 컷을 공개했다. ‘소원을 빌어’는 로사스 왕국의 소원에 대한 비밀을 알게 된 후 혼란에 빠진 아샤가 별을 보고 소원을 빌 때 부르는 노래로 모두에게 꿈과 용기를 전하는 작품 속 메시지를 담고 있다. 밝고 사랑스러운 이미지로 대중들에게 큰 사랑을 받아온 아이브 안유진은 꿈 많고 총명한 소녀 아샤의 매력을 한껏 살리는 것은 물론, 특유의 맑고 청아한 목소리로 ‘소원을 빌어’를 완벽하게 소화한다.아이브는 최근 열린 ‘MMA2023’(멜론뮤직어워드)에서 2년 연속 대상의 영예를 안으며 화제를 모은 것은 물론 첫 번째 월드 투어를 통해 총 19개국 27개 도시에서 무대를 펼치며 글로벌 대세로 자리매김할 예정이다. 특히 안유진은 인기리에 방영된 tvN 예능 프로그램 ‘뿅뿅 지구오락실’ 시리즈의 황금 막내로서 남다른 예능감을 선보이며 남녀노소에게 큰 사랑을 받은 바 있다. 가창력부터 예능감까지, 부족함 없는 매력을 선보여온 아이브 안유진이 이번 디즈니 100주년 기념작 ‘위시’의 스페셜 가창자로 합류한 만큼 그가 선보일 또 다른 매력에 기대가 쏠리고 있다.그간 디즈니는 압도적 가창력의 소유자 효린이 가창한 ‘겨울왕국’의 ‘렛 잇 고’(Let It Go)를 시작으로 박정현, 존박의 ‘알라딘’ OST ‘아름다운 세상’(A Whole New world), 태연의 ‘겨울왕국 2’ OST ‘숨겨진 세상’(Into the unknown), 악동뮤지션 이수현의 ‘뮬란’ OST ‘숨겨진 내 모습’(Reflection) 등 최고의 아티스트들과 다양한 디즈니 명곡들을 함께 선보인 바 있다. 안유진이 참여한 ‘위시’ 스페셜 싱글 콜라보 ‘소원을 빌어’ 티저는 디즈니 코리아 소셜 채널에서 만나볼 수 있으며 스페셜 콜라보 뮤직비디오와 음원은 곧 공개될 예정이다.아이브 안유진의 스페셜 싱글 콜라보 참여로 더욱 기대를 높이고 있는 디즈니 100주년 기념 영화 ‘위시’는 마법의 왕국 로사스에 살고 있는 당찬 소녀 ‘아샤’가 무한한 에너지를 지닌 ‘별’과 함께 절대적 힘을 가진 매그니피코 왕에 맞서면서, 한 사람의 진심 어린 소원과 용기가 얼마나 놀라운 일을 만들어 낼 수 있는지 보여주는 디즈니 100주년 기념 뮤지컬 애니메이션이다. 2024년 1월3일 극장에서 개봉한다.(서울=뉴스1)