BTS 정국, 美 빌보드 ‘핫100’ 역주행…5주째 차트 진입

방탄소년단 정국. 빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS) 정국이 미국 빌보드 차트에서 역주행했다.12일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(12월16일 자)에 따르면 정국 솔로 앨범 ‘골든’(GOLDEN)의 타이틀곡 ‘스탠딩 넥스트 투 유’(Standing Next to You)는 메인 송차트 ‘핫100’에서 전주 대비 8계단 반등한 72위에 자리하며 5주 연속 차트인했다.이 외에 정국의 솔로 싱글 ‘3D (feat. 잭 할로우)’(92위)가 ‘핫100’에 들었고, ‘골든’은 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에도 33위에 자리했다.‘글로벌 200’에는 ‘스탠딩 넥스트 투 유’(13위)와 또 다른 솔로 싱글 ‘세븐 (Seven) (feat. 라토)’(20위), ‘3D’(36위)가 포진했고, ‘글로벌(미국 제외)’에서는 ‘스탠딩 넥스트 투 유’(7위), ‘세븐’(10위)이 ‘톱 10’을 지켰다. 연말을 맞아 캐럴(Carol) 장르가 강세를 보인 이번 주 ‘글로벌(미국 제외)’의 ‘톱 10’에 2곡을 올린 가수는 정국이 유일하다.한편 지민 솔로 앨범 ‘페이스’(FACE) 타이틀곡 ‘라이크 크레이지’(Like Crazy)는 ‘글로벌(미국 제외)’ 85위, ‘글로벌 200’ 154위에 랭크됐고, 뷔 솔로 앨범 ‘레이오버’(Layover)의 수록곡 ‘러브 미 어게인’(Love Me Again)과 타이틀곡 ‘슬로 댄싱’(Slow Dancing)은 ‘글로벌(미국 제외)’ 174와 177위로 각각 자리했다.(서울=뉴스1)