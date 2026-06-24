숨은 피로를 데이터로 읽다… 가민, ‘일상 지구력’ 조명하는 캠페인 전개

대만 아티스트 저우이와 협업해 가사·육아 등 생활 속 신체 부담 시각화
바디 배터리 및 수면 코치 등 정밀 생체 분석 통한 능동적 건강 관리 제시
오는 7월 8일 호텔 나루 서울서 요가·수면 강연 연계한 웰니스 행사 개최
가민코리아 “소비자가 신체 소모 인지하고 의도적 휴식 취하는 계기 되길”
가민이 일상에서 다양한 역할을 수행하는 여성들의 신체적, 정신적 부담을 다루고 회복의 중요성을 알리는 ‘매일 완주하는 우리’ 캠페인을 시작한다. 이번 기획은 그간 주로 운동선수들의 역량을 평가할 때 쓰이던 지구력이라는 개념을 보편적인 삶의 영역으로 확장해 해석한 것이 특징이다.
가민은 가사나 육아, 일상 업무 등에서 발생하는 피로가 객관적인 수치로 증명되지 않아 쉽게 과소평가된다는 문제의식에서 출발했다. 실제로 2024년 국제학술지 성 역할(Sex Roles)에 게재된 연구에 따르면, 여성의 피로 호소율이 남성보다 높음에도 주변에서 이를 상대적으로 가볍게 여기는 경향이 확인됐다.
이러한 보이지 않는 신체적 부담을 직관적으로 전달하기 위해 가민은 아티스트 저우이와 손을 잡았다. 저우이 작가는 무거운 짐을 옮기거나 아이를 안고 계단을 오르는 등 일상적인 움직임을 고강도 훈련에 빗대어, 일상에서 발휘되는 집중력과 회복 탄력성의 메시지를 담은 삽화를 제작했다.
기술적 지원은 가민 고유의 생체 지표 분석 시스템을 통해 이뤄진다. 심박변이도(HRV)와 스트레스 지수, 수면 밀도를 종합해 신체 에너지 잔여량을 0부터 100까지의 숫자로 환산하는 바디 배터리 기능이 핵심이다. 사용자는 이를 통해 주관적인 피로감에 의존하지 않고 객관적인 휴식 타이밍을 인지할 수 있다.
여기에 수면 습관을 교정해 주는 수면 코치와 과도한 긴장 상태에서 호흡법을 안내하는 스트레스 모니터링 등이 탑재돼 선제적인 건강 관리를 돕는다. 카페인이나 알코올, 고당류 식품 섭취가 생체 신호에 미치는 영향을 기록하는 라이프스타일 로그 기능도 포함됐다.
현장 소통을 위한 오프라인 행사도 마련된다. 가민코리아는 내달 8일 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 여성지와 공동으로 웰니스 이벤트를 개최할 예정이다. 행사 참가자들에게는 신체 이완을 위한 요가 세션, 건강 식단 제공, 수면 전문 강연 등이 제공된다. 강연자로는 국제수면 코치 김소정과 요가 지도자 혜둉트가 나서 수면의 질과 건강한 라이프스타일에 대한 의견을 나눈다. 참가 신청은 이달 30일까지 공식 소셜미디어를 통해 접수한다.
넬슨 첸 가민코리아 총괄대표는 이번 캠페인을 통해 소비자들이 일상 속에서 누적되는 피로 상태를 명확히 인지하고, 능동적으로 휴식을 취하는 건강한 습관을 형성하기를 바란다고 기획 취지를 밝혔다.
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